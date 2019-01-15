В соответствии с Правилами дорожного движения эксплуатация автомобиля при отсутствии аптечки запрещена.

Автомобильная аптечка это не любая коробка с произвольным набором медицинских препаратов. Правила упаковки и содержания аптечки утверждены Государственным стандартом ДСТУ 3961-2000. Аптечки формируются и поставляются на фармацевтический рынок с учетом комплекса санитарных требований. Поэтому такую ​​аптечку надо покупать в аптеке, а не у непроверенных продавцов на автомобильном рынке.

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Что касается ответственности за отсутствие аптечки в легковом автомобиле, то обычно при наложении штрафа полицейские обвиняют водителя в нарушении требований п. 31.4.7 ПДД, сообщает “Дорожный адвокат”. В постановлении отмечают – "управление ТС с отсутствующей медицинской аптечкой" и квалифицируют такие действия по ч. 1 ст. 121 КУоАП, которая влечет наложение штрафа в размере 340 грн.

При этом, часть 1 ст. 121 КУАП устанавливает ответственность за: "управление водителем транспортным средством, имеющим технические неисправности, с которыми в соответствии с установленными правилами эксплуатация его запрещается". В то же время пунктом 31.4.7 ПДД запрещена эксплуатация транспортных средств при отсутствии в легковом автомобиле медицинской аптечки с нанесенными на нее сведениями о типе транспортного средства, для которого она предназначена.

Однако, отсутствие в легковом автомобиле аптечки не говорит о технических неисправностях, которым запрещается его эксплуатация, а потому нарушение требований п. 31.4.7 ПДД об отсутствии аптечки не подпадает под признаки административного правонарушения, предусмотренного ч1 ст.121 КУоАП.

Поэтому, управление автомобилем с отсутствующей медицинской аптечкой необходимо квалифицировать по ст. 125 КУоАП, которая влечет за собой предупреждение.

В то же время для водителей транспортных средств, которые используется для предоставления услуг по перевозке пассажиров, предусмотрен штраф на основании ч.2 ст. 121 КУоАП в размере 680 грн. Если такой водитель в течение года совершит любое другое нарушение по ч.1-3 ст. 121 КУоАП (различные неисправности автомобиля, переоборудование с нарушением, отсутствие техосмотра и т.д.), то ему грозит уже лишение права управления на срок от 3-х до 6-ти месяцев.

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В то же время, водителю следует помнить, что наличие аптечки в автомобиле является необходимым условием его комплектации,но самое важное назначение автомобильной аптечки – обеспечить возможность оказания первой медицинской помощи в экстренных случаях.