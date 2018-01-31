Питанням, що означає автомобіль-донор, варто зайнятися в першу чергу власникам сильно вживаних автомобілів. Але в нашому співтоваристві зріє сьогодні ціла категорія автомобілістів, яким, можливо, тема донорства буде вкрай цікава.

Отже, що таке автомобіль-донор? Це практично те ж саме, що і в медицині: автомобіль, який віддає якусь частину себе, щоб врятувати свого побратима – інший автомобіль. З машини-донора беруть певну деталь, цілий вузол або агрегат, і встановлюють його на іншу таку ж машину.

Відмінність цієї ситуації від покупки "беушних" деталей на розбірці в тому, що власник автомобіля-реципієнта (того, який потрібно відремонтувати), купивши донора, отримує в своє розпорядження цілий автомобіль, з якого передбачає знімати потрібні деталі для своєї основної машини. Купувати комплектний автомобіль-донор у якості набору запчастин часто вигідніше, ніж купувати деталі поштучно. Спрацьовує і принцип оптової закупівлі, та можливість перевірити працездатність і стан вузлів безпосередньо на автомобілі – чого не зробиш, якщо брати агрегат "поштучно" на звичайній розбірці.

Придбання автомобіля – донора запчастин вигідно перш за все власникам рідкісних моделей, запчастини для яких щоразу доводиться шукати подовгу та платити за них більше, ніж звичайно.

В якості донора часто купують старий автомобіль, у якого сталася серйозна поломка і усувати яку нерентабельно. Або, як варіант, у якого серйозно постраждав кузов від корозії або в результаті ДТП.

Часто в ролі донора виступають машини, що з якоїсь причини залишилися без документів. Але найрозкішніший варіант – це придбати в якості донора автомобіль, привезений з-за кордону. Як правило, такі машини перебувають в гарному стані і коштують недорого, оскільки офіційно їх не оформляють. До речі, схоже, в Україні таких донорів скоро може з'явитися десятки тисяч: кожен легковик "на бляхах" – дуже перспективний претендент на звання донора.

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Звичайно, сенс купувати собі автомобіль-донор є далеко не у кожного автовласника. На щастя, більшість з нас має можливість купувати запчастини новими і в магазинах, а не відкручувати їх від старих екземплярів.

Зазвичай, друга машина – на запчастини – є у власника надто старої, малонадійної або це рідкісної моделі, яка, тим не менш, продовжує експлуатуватися. Подібні моделі деколи так і продаються, парами: одна основна, робоча, друга – донор.

Часто більш-менш комплектну машину на запчастини купують реставратори ретротехніки, оскільки вони в принципі обмежені в джерелах деталей. Буває, що шанувальник автостаровини має кілька донорів, купуючи додаткові машини заради однієї-двох деталей або вузлів.

Ще один варіант рентабельного “донорства” – купівля знятого з експлуатації авто аналогічної до реципієнта моделі та заміна знятими з нього узлами всіх своїх деталей, крім остова кузова.

Є ще один варіант використання донорів. Власник відносно свіжого (віком близько 8 – 10 років), але зношеного автомобіля купує за кордоном донора – таку ж машину і в тій же комплектації, але у кращому стані. Покупка обходиться відносно недорого, оскільки донора по повній програмі не оформляють. Потім з двох машин збирають одну, залишаючи від "старої", вихідної, тільки остов кузова з VIN-номером. Такий спосіб капремонту деякі власники цінують не тільки за відносну цінову доступність, але й за те, що отримують таким чином якісні, оригінальні (хоч і не нові) запчастини.

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Тут слід сказати, що деякі недобросовісні громадяни, пригнавши або купивши автомобіль "під донора", не переставляють з нього вузли і агрегати на свій старий кузов, а міняють VIN-номер на "новому", тобто на донорі. Для цього доводиться або перебивати номер, або вварювати фрагмент кузова від старої машини. Природно, і те, і інше – незаконно, і, до речі, виявляється фахівцями під час експертизи, яка проводиться кожного разу під час переоформлення машини або інших перевірок.

Як бачимо, що таке донор, різні категорії громадян розуміють по-своєму. Але в цілому, як і в медицині, це позитивне поняття, яке дозволяє певним групам автовласників отримувати необхідні їм комплектуючі.

Нагадаємо, що експерти розповіли, як єврономера "підкосили" автоцівілізацію в Україні.