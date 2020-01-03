Аптечка 2020 – что должно быть в комплекте первой необходимости? Действительно ли водители должны покупать аптечки нового состава? Ведь ныне действующие не обновлялись более 20 лет. Это неправда.

Первая сугубо украинская норма, регламентирующая состав автомобильной аптечки, появилась в 1998 г. (приказ МОЗ № 270 от 07.09.1998 г.). После этого ее комплектацию пересматривали в 2000-м (ДСТУ 3961:2000 и 2013 г. (дополнение №2 от 11.06.2013 г) . С тех пор никто официально в наши "аптечные" дела не вмешивался.

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Однако, в начале 2018 года нынешний Минздрав подготовил проект приказа изменений, которые вроде как должны быть внесены в комплектацию аптечки. Однако это лишь только проект, который пока не прошел ни одного согласования и не адаптирован к украинским стандартам.

Не всегда аптечка бывает в случае экипажа автомобиля, в котором она ездит. В масштабных ДТП приходится привлекать резервы со всех машин.

Состав автомобильной аптечки 2020

Когда это произойдет, неизвестно, а до тех пор аптечка должна быть укомплектована согласно украинскому ДСТУ 3961-2000 «Аптечка медицинская автомобильная», введенному в действие приказом Минэкономразвития № 622 от 11.06.2013 г.

Стандарт предусматривает два типа аптечек – № 1 и № 2, соответственно для автомобилей с количеством людей в салоне до 9 и больше. Каждый тип аптечки содержит два обязательных набора, первый так называемый аварийный – для остановки кровотечения, второй – эксплуатационный, для применения при травмах.

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"Автомобильная аптечка №1 - обязательный набор №1"

- жгут для остановки кровотечения -1 шт.

- бинт эластичный (5 м х 10 см) - 1 шт.

- бинт марлевый стерильный (5 м х 10 см) - 2 шт.

- бинт марлевый стерильный (7 м х 14 см) - 1 шт.

- бинт марлевый нестерильный (5 м х 5 см) – 1 шт.

- бинт марлевый нестерильный (7 м х 14 см) -1 шт.

- салфетки с хлоргексидином (или заменители) (6 см х 10 см) – 2 шт.

или

полоски на гелевой основе с антимикробным действием полигексаметилен гуанидин гидрохлорида (или заменители) (10см х 50см) - 2 шт.

- салфетки кровоостанавливающие с фурагином (или его заменители) (6 см х 10 см) – 2 шт.

- салфетки стерильные (6 см х 10 см) – 6 шт.

- пакет перевязочный стерильный – 1 шт.

- ножницы парамедицинские – 1 шт.

- косынка медицинская перевязочная из любой ткани (50 см х 50 см – 1 шт.

- гелевая повязка для ожогов – 1 шт.

Большого смысла возить в аптечке лекарства нет: для их правильного применения надо быть медиком, к тому же таблетки в салоне быстро портятся в жару и на морозе.

Автомобильная аптечка №1 - обязательный набор №2

- пленка (клапан) для проведения искусственной вентиляции легких – 1 шт.

- перчатки медицинские № 8 из полиэтилена, комплект – 1 шт.

- термопростынь (160 см х 210 см) – 1 шт.

- пинцет анатомический – 1 шт.

- булавки английские – 2 шт.

Сегодня в Украине действует стандарт комплектации аптечек от 2013 года. Акцент сделан на средствах для остановки кровотечения и против других последствий ДТП.

Согласно п. 31.4.7. Правил дорожного движения, при отсутствии аптечки эксплуатировать транспортное средство нельзя. Представители МВД пытаются штрафовать за нарушение этой нормы по статье 121 КоАП, в которой говорится об управлении неисправным транспортным средством (ссылаясь на п. 31.4.7 ПДД). Штраф по этой статье – 340 – 425 грн.

Что предлагается

Что касается сути предложенных в январе 2018-го Минздравом новаций – собственно новаций в них немного. Провозглашенное лишение аптечки лекарственных препаратов произошло еще в 2013-м году, поскольку главный акцент в ней уже тогда был сделан на оказание первой помощи при ДТП. И ныне действующий, и предложенный комплект аптечки в основном состоит из средств, направленных на остановку кровотечения и и другую доврачебную помощь.

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Правда, в варианте аптечки-2020 предлагаются некоторые высокоэффективные современные средства (например, САТ, импортный бинт для остановки крови), из-за чего стоимость аптечки может вырасти в несколько раз.

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