Показаний раніше досвідчений прототип Symbioz демонстрував три ключових напрямки розвитку машин: електропривод, автопілот і швидкісну зв'язок з Мережею. Але він мислився персональним автомобілем. Наступна глава - подібний апарат для каршерінга.

Майбутнє мобільності представляється компанії як поєднання приватних транспортних засобів з каршерінгом. Останній особливо актуальний у великих містах.

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Їх вічно поспішаючи мешканці вимагають безперервного конекту зі своім «цифровим всесвітом», а ось за кермо, особливо в пробках, братися не сильно-то жадають. Для таких користувачів французи і створили концепт EZ-GO, який буде представлений на автосалоні в Женеві. З короткого тізера EZ-GO можна зрозуміти, що люди в новому сіті-каре будуть займатися чим завгодно, але не водінням.

Днями група Renault запустила 18-місячний експеримент «розумний острів» на португальському Порту-Санту. Спільно з енергетичною компанією Empresa de Electricidade da Madeira вона створила «розумну» енергомережу, що включає поновлювані джерела енергії, стаціонарні накопичувачі на основі списаних тягових батарей і 20 електрокарів з технологією V2G.

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За «електромобільне майбутнє» групи в Женеві повинен «агітувати» і компакт Renault Zoe з новим мотором R110. А ще на шоу здадуться: мотор 1.3 на моделях Captur і Scenic, розроблений спільно з Даймлером; якийсь новий агрегат в лінійці флагмана на ім'я Talisman і нова ексклюзивна версія тієї ж моделі. Підконтрольна марка Alpine розповість в Женеві про подальший розвиток купе A110 і своєї автоспортивної програмі, а Dacia презентує Duster в різних варіантах і лімітоване видання моделей Stepway.