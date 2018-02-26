З 2019 року шведська компанія не буде створювати нові бензинові двигуни. Останньою моделлю з власним мотором на традиційному паливі стане універсал V60.

Під час презентації універсалу Volvo V60 керівництво компанії повідомило про відмову від традиційних ДВЗ під власною маркою.

“Актальне покоління турбованих рядних двигунів являє собою останніх представників бензинового сімейства”, – значиться у офіційному релізі компанії. Починаючи з 2019 року шведська компанія не буде вкладати кошти у розробку або модернізацію бензинових моторів.

Також у наступні шість-сім років “поки актуальні двигуни морально не застаріють” не буде випущено жодної моделі Volvo на бензиновій тязі. Натомість усі автомобілі компанії, що з’являться у найближчі роки матимуть одну з трьох силових установок: мілд гібрид (бензиновий двигун+електромотор), плаг-ін гібрид або суто електричний привід.

У 2019-2021 роках очікується вихід п’яти моделей – трьох від Volvo та двох від Polestar. Також компанія збирається перевести усі інформаційно-розважальні системи своїх автомобілів на операційну систему Android, що, разом з сучасними силовими установками наблизить Volvo до відповідності концепції “автомобіль майбутнього”.

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