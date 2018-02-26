Завод "Єврокар" збирається налагодити експорт в Європу. Для підготовки виробництва потрібно 2-3 роки.

Про плани єдиного в Україні автозаводу, який сьогодні виготовляє легкові автомобілі, розповів його власник та керівник Олег Боярин в інтерв’ю biz.liga.net.

"Хочемо налагодити експорт в Європу і працюємо над цим, - говорить Олег Боярин. - Для цього потрібно запустити повний цикл виробництва".

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Сьогодні автомобілі Skoda, які продаються в Україні, складаються великовузловим методом на заводі "Єврокар" в Соломоново Закарпатської обл. Готові автомобілі з комплектуючих, яки приходять від заводів Skoda. На підприємстві є цехи зварювання та фарбування кузовів, однак сьогодні вони стоять – запускати їх при низькому обсязі виробництва недоцільно. Потрібно, щоб вони працювали при завантаженні у 25 000 - 50 000 автомобілів однієї моделі на рік. Інакше зварити і пофарбувати один автомобіль буде в два рази дорожче, ніж імпортувати.

Олег Боярин повідомив, що до 2014 року завод готувався випускати повномасштабним циклом дві моделі - Rapid і Rapid Spaceback. Вони мали поставлятись на український та російський ринок. Однак після відомих подій цей проект став неможливим. Тому завод зараз працює над можливістю експорту в Європу.

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"Підготовчий етап займає 2-3 роки, - каже Олег Боярин. - Наприклад, початок виробництва і постачання Rapid в Росію ми готували два роки. Зараз працюємо над іншими моделями для Європи, але потрібен час. Про подробиці поки говорити рано, оскільки це залежить не тільки від нас, але і від політики держави щодо виробництва. Зі свого боку, ми боремося за кожного виробника, який бажає постачати автомобілі для європейського ринку, але треба бути об'єктивним - часто цю конкуренцію програємо. В результаті вибираються майданчики в Словаччині, Румунії, Польщі, Угорщини і т.д".

Нагадаємо, що Skoda відправила на Марс ліфтбек Superb.