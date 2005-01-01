Подвійний погляд
Тест-драйв ŠKODA OCTAVIA


Подвійний погляд
Тест-драйв ŠKODA OCTAVIA


Автор: Сергій Волощенко
ŠKODA OCTAVIA – один з найбільш омріяних українцями автомобілів. Це такий собі символ досягнень середнього класу. Тому він й користується шаленим попитом, лишаючись одним з лідерів ринку. Проте останній фейсліфтинг викликав чимало запитань. Тож придивляємося до нового ліфтбека краще.
Не пам'ятаю, щоб якийсь фейсліфтинг наробив стільки галасу, як оновлення ŠKODA OCTAVIA. Головна відмінність - модель отримала чотири фари замість двох. Хоча насправді блоків оптики так і залишилося два, просто на них з'явилася перетинка.

Фактично, така "підтяжка обличчя" стала фінальною роботою головного дизайнера Йозефа Кабана, який перейшов до BMW. Виробник називає таку концепцію "подвійним поглядом" і зроблено це для того, аби дистанціювати OCTAVIA від RAPID, який нагадував зменшену копію старшої моделі. Проте дивлюся на чеський ліфтбек яскраво-синього кольору і не можу зрозуміти критиків. Що їм не подобається? Наживо OCTAVIA виглядає круто, значно краще ніж на фото. Вона здається свіжішою, бо змінився і малюнок задньої оптики, бамперів. А ще модель взуватимуть у легкосплавні диски з новим дизайном.
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Кермо для задоволення
В салоні додалося чимало корисного обладнання. Наприклад, столики в спинках передніх крісел, USB-роз'єми для задніх пасажирів, фонова підсвітка салону, інтенсивність якої можна змінювати.

На центральній консолі тестової машини новий сенсорний екран на 9.2 дюймів з неймовірно чіткою, я би сказав HD-шною картинкою камери заднього огляду. Монітор виглядає дорого, але тепер не має жодної фізичної кнопки, за найменшої потреби треба лізти в меню. Ще можна підключити мобільний за допомогою Apple Car Play або Android Auto.

Але мене в інтер'єрі в першу чергу вразило кермо, яке входить до так званого малого шкіряного пакету. Його встановлюють, починаючи з версії Ambition. Зрізане знизу, має масивні припливи в місцях, де тримаєш великими пальцями. Виглядає по-спортивному ще й завдяки перфорованій шкірі. Саме таке можна зустріти в гарячій версії RS.
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Для багатьох найважливіша особливість OCTAVIA - гігантський багажник, за розмірами якого авто вже давно і впевнено залишається лідером класу – в нього влазить аж 590 літрів. Це зрозуміло, адже ŠKODA на 40 см довша за Golf і досягла розмірів 5-го "Пасата". З гігантською колісною базою місця в салоні вистачає з головою, а якщо замовити складану спинку переднього пасажирського крісла, то в салон OCTAVIA влізуть речі довжиною під 3 метри.

Ліфтбек і їде класно. Може комусь може здатися, що ŠKODA OCTAVIA керується занадто правильно. Але я отримав від водіння чимало задоволення. І це незважаючи на те, що нашу машину було озброєно не найпотужнішим мотором на 150 сил. Слабшим лишається тільки атмосферник 1,6 на 110 "конячок". А якщо "по гарячіше"? Українські дилери пропонують ще й бензиновий варіант 1,8 на 180 сил, який тепер може бути також з повним приводом. Дизель один – 2,0 на 150 "коней".
"На всі гроші"
Але в наших руках опинилася версія 1,4 TSI. Це 150 жвавих "коней", кожну силу яких відчуваєш завдяки швидкій і чутливій роботизованій коробці на 7 передач. Чехи запевняють, що внесли чимало змін в трансмісію, тому вона стала надійнішою без втрати переваг "робота" з двома зчепленнями. Він блискавично змінює передачі, дає відчуття стовідсоткового зв'язку мотора з ведучими колесами… Єдине, до чого можна причепитися – це затори, в яких "робот" інколи смикається, коли намагаєшся повзти зі швидкістю 5 км на годину.

Але їхати "на всі гроші" в OCTAVIA – це справжній кайф. Двигун 1,4 TSI, як на мене, є золотою серединою. З одного боку, тяги йому не позичати і він видає 250 номів, коли стрілка тахометра тільки почала підніматися, з 1500 обертів. Тому динаміки вистачає: OCTAVIA стартує впевнено, набираючи сотню за 8,2 секунди. Це майже як перша OCTAVIA RS. Інколи здається, що як для сімейного авто вона навіть дуже жвава. Але за рахунок довгих передач ця ŠKODA на високих швидкостях тримає низькі оберти. Тому і економить непогано. Технічні характеристики обіцяють практично дизельні 5,3 л на сотню. З моїм стилем їзди виходить трохи більше. До речі,з роботом на 7 передач цей мотор економічніший, ніж з механікою.
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Просте рішення
В плані управління OCTAVIA залишається синонімом слухняності. Зразкове кермо поєднує в собі легкість і точність, бо опір адекватний, та й не навантажує зайвою важкістю. Тому враження, що повороти даються легше, ніж в інших машинах. При цьому у шасі прекрасний баланс. Хоча колеса місцями занадто детально повторюють профіль дороги.

Чимало власників моделі жаліються на напівзалежну задню підвіску, простіше кажучи балку, яка встановлюється у моделях потужністю до 150 сил. Але, як на мене, тут витримано розумний баланс між інтуїтивною слухняністю і комфортом. Плюс, з цією особливістю можна боротися, просто встановивши гуму з вищим профілем. Тим паче, що машина вміє бути справжнім перевізником, бо за маси у 1265 кіло здатна взяти на борт 625 кг. Це як великий позашляховик.

OCTAVIA часто виграє в порівняльних тестах поміж конкурентів, адже в , неї розумний баланс якостей. І якщо обирати з-поміж наявних моторів, то саме 1,4 TSI є "золотою серединою" динаміки та економічності. І хоча сьогодні ŠKODA вже не сприймається економ-варіантом, бо машина з цим мотором стартує з півмільйона гривень, але OCTAVIA лишається однією з небагатьох моделей, яка на вторинному ринку дешевшає дуже повільно.
Фото: Владислав Плешаков
Технічні характеристики
ŠKODA OCTAVIA 1.4 TSI
МОТОР
Робочий об'єм 1395 см3, потужність 110 кВт (150 к.с.) при 5000 об/хв., обертальний момент 250 Нм при 1500 об/хв.

ТРАНСМІССІЯ
Передній привод, роботизована 7-швидкісна коробка передач.

КУЗОВ
Ліфтбек, 5 дверей, 5 місць, габарити: (довжина/ширина/висота): 4670/1814/1461 мм, база 2686 мм, споряджена маса 1265 кг, корисне навантаження 625 кг, об'єм багажника 590/1580 л, об'єм бака 50 л.

ПІДВІСКА
Підвіска MакФерсон/напівзалежна. Шини: 205/55 R 16. Кліренс 155 мм.

ХОДОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальна швидкість 219 км/ч. Розгін до 100 км/год за 8,2 с. Витрата пального на 100 км (місто/шосе/змішаний): 6,0/4,2/5,3 л.

ЦІНА: від 496 585 грн.

ŠKODA OCTAVIA в кредит за 3000 грн. на місяць.
Технічні характеристики
ŠKODA OCTAVIA 1.4 TSI
МОТОР
Робочий об'єм 1395 см3, потужність 110 кВт (150 к.с.) при 5000 об/хв., обертальний момент 250 Нм при 1500 об/хв.

ТРАНСМІССІЯ
Передній привод, роботизована 7-швидкісна коробка передач.

КУЗОВ
Ліфтбек, 5 дверей, 5 місць, габарити: (довжина/ширина/висота): 4670/1814/1461 мм, база 2686 мм, споряджена маса 1265 кг, корисне навантаження 625 кг, об'єм багажника 590/1580 л, об'єм бака 50 л.

ПІДВІСКА
Підвіска MакФерсон/напівзалежна. Шини: 205/55 R 16. Кліренс 155 мм.

ХОДОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальна швидкість 219 км/ч. Розгін до 100 км/год за 8,2 с. Витрата пального на 100 км (місто/шосе/змішаний): 6,0/4,2/5,3 л.

ЦІНА: від 496 585 грн.

ŠKODA OCTAVIA в кредит за 3000 грн. на місяць.
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