МОТОР
Робочий об'єм 1395 см3, потужність 110 кВт (150 к.с.) при 5000 об/хв., обертальний момент 250 Нм при 1500 об/хв. ТРАНСМІССІЯ
Передній привод, роботизована 7-швидкісна коробка передач. КУЗОВ
Ліфтбек, 5 дверей, 5 місць, габарити: (довжина/ширина/висота): 4670/1814/1461 мм, база 2686 мм, споряджена маса 1265 кг, корисне навантаження 625 кг, об'єм багажника 590/1580 л, об'єм бака 50 л. ПІДВІСКА
Підвіска MакФерсон/напівзалежна. Шини: 205/55 R 16. Кліренс 155 мм. ХОДОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальна швидкість 219 км/ч. Розгін до 100 км/год за 8,2 с. Витрата пального на 100 км (місто/шосе/змішаний): 6,0/4,2/5,3 л. ЦІНА:
від 496 585 грн. ŠKODA OCTAVIA в кредит за 3000 грн. на місяць.