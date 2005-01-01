Але в наших руках опинилася версія 1,4 TSI. Це 150 жвавих "коней", кожну силу яких відчуваєш завдяки швидкій і чутливій роботизованій коробці на 7 передач. Чехи запевняють, що внесли чимало змін в трансмісію, тому вона стала надійнішою без втрати переваг "робота" з двома зчепленнями. Він блискавично змінює передачі, дає відчуття стовідсоткового зв'язку мотора з ведучими колесами… Єдине, до чого можна причепитися – це затори, в яких "робот" інколи смикається, коли намагаєшся повзти зі швидкістю 5 км на годину.



Але їхати "на всі гроші" в OCTAVIA – це справжній кайф. Двигун 1,4 TSI, як на мене, є золотою серединою. З одного боку, тяги йому не позичати і він видає 250 номів, коли стрілка тахометра тільки почала підніматися, з 1500 обертів. Тому динаміки вистачає: OCTAVIA стартує впевнено, набираючи сотню за 8,2 секунди. Це майже як перша OCTAVIA RS. Інколи здається, що як для сімейного авто вона навіть дуже жвава. Але за рахунок довгих передач ця ŠKODA на високих швидкостях тримає низькі оберти. Тому і економить непогано. Технічні характеристики обіцяють практично дизельні 5,3 л на сотню. З моїм стилем їзди виходить трохи більше. До речі,з роботом на 7 передач цей мотор економічніший, ніж з механікою.

