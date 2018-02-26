Компактний кросовер чеської марки будуть складати на заводі "Єврокар" в Соломоново на Закарпатті.

Керівництво заводу "Єврокар" планує почати складання компактного SUV Skoda Karoq з 15 березня 2018 року. Про це в інтерв’ю biz.liga.net заявив Олег Боярин, глава правління заводу "Єврокар". Пізніше також розпочнуть складання рестайлінгової Fabia.

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Сьогодні автомобілі Skoda, які продаються в Україні, складаються великовузловим методом на заводі "Єврокар" в Соломоново Закарпатської обл. За 2017 рік виготовлено 6145 автмообілів, план на 2018-ий – 9400 одиниць.

Нагадаємо, що стала відома ціна на Skoda Karoq в Україні.