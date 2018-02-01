На Женевському автосалоні компанія Skoda продемонструє концепт, що в найближчі роки має перетворитись на реальну модель найменшого паркетника у гамі чеської марки.

Чеське відгалуження концерну VW Group вирішило піти власним шляхом при створенні субкомпактного кросовера. Принаймі, наскільки це можливо, адже більшість агрегатів майбутнього автомобіля будуть спільними з кросоверами Seat Arona і Volkswagen T-Roc. Однак перші зображення концепту Vision X, який Skoda представить на автошоу у Женеві у березні, говорять про те, що дизайнери доклали чимало зусиль, аби зробити його особливим.

З дизайнерських скетчів Vision X, опублікованих Skoda, зрозуміло, що зовнішність кросовера буде перекликатись як з Fabia, так і з великими кросоверами Karoq і Kodiaq.

Форма та розміщення кормової оптикиVision X перекликається з передніми фарами

Інтер’єр майбутнього кросовера має мінималістичний вигляд, що в цілому характерно для концептів

Про технічну складову Skoda Vision X відомо лише, що вона буде гібридною. Цілком можливо, що майбутній кросовер також матиме таку силову установку, принаймі у одній чи кількох версіях, адже чеська марка узяла курс на “озеленення” модельного ряду, та обіцяє до 2025 року мати у своїй лінійці чверть гібридів та електрокарів.

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