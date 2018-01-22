Компания «Еврокар» опубликовала официальный прайс-лист на корпоративном сайте и анонсирует начало приема заказов на новинку этого года - новый SUV ŠKODA KAROQ.

На украинском рынке - ŠKODA KAROQ будет представлен всего в двух комплектациях Ambition и Style. Для нашего рынка пока будет доступен только один бензиновый двигатель 1,5 TSI выдающий 150 л.с. мощности. Работать он будет в паре с 7-ступенчатой DSG.

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Начальная цена ŠKODA KAROQ в базовой комплектации Ambition составляет 741 544 грн, а комплектация Style – 785 893 грн. Старт продаж нового внедорожника в Украине запланирован на март 2018.