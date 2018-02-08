Популярна Skoda Fabia після рестайлінгу буде випускатися в двох варіантах кузова – хетчбек та універсал. Також новинка отримала чимало нових опцій.

Вся інформація про нову Skoda Fabia стане відома після офіційної презентації, що відбудеться в березні цього року в рамках Женевського автосалону.

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Як видно на офіційних фото, новинка відрізняється від попередньої версії решіткою радіатора, бамперами, фарами, а також колісними диками нового дизайну. В інтер'єрі змінилась передня панель і з’явився сучасний 6,5-дюймовий дисплей медіасистеми. Також серед опцій фігурують USB-порти для задніх пасажирів, система моніторингу розмітки, контролю «сліпих» зон і керування світлом фар.

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Технічна частина також зазнала змін. Бензинові 3-циліндрові мотори об'ємом 1,0 л розвивають 60 і 75 к. с. в атмосферному варіанті і 95 і 110 к.с. - в надувній версії. Також є нові 1,4-літрові турбодизелі потужністю 75, 90 і 105 к. с. Трансмісія 5-ступінчаста МКП, або 7-ступінчастий робот DSG.