Китайські фото-шпигуни упіймали у об'єктив камери Туарег нового покоління, що має бути офіційно представлений на Пекінському автосалоні цією весною

Кросовер Volkswagen Touareg третього покоління був помічений без камуфляжу на вулицях Пекіну. Світова прем’єра моделі відбудеться вже зовсім скоро під час Пекінського автосалону. Зараз же маємо змогу побачити автомобіль трохи раніше офіційно запланованого дебюту.

Як повідомляє видання Сarnewschina, паркетник на радиаторній решітці мав логотип R. Це дає можливість припустити появу “заряженої” версії моделі одночасно з основною.

Нагадаємо, Touareg 2019 модельного року стане наступним, третім поколінням моделі. Паркетник побудовано на платформі MLB Evo, спільній з такими моделями концерну VW Group як Audi Q7, Bentley Bentayga, Lamborghini Urus та Porsche Cayenne.

Наразі відомо, що наступне покоління Touareg матиме повний привід у базовій комплектації, а окрім 5-місного салону може отримати й додатковий ряд сидінь для ще двох пасажирів. Також очікується, що автомобіль буде обладнуватись турбованими моторами: 2-літровим потужністю 250 к.с., 2,5 на 299 к.с. та 33-літровим VR6 продуктивністю приблизно 230 к.с.

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