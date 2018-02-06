Тестовий прототип Mercedes-AMG GT4 був сфотографований на дорозі загального користування майже без камуфляжу. Це перше "живе" фото автомобіля

В інтернеті з'явилися фотографії, на яких можна роздивитися Mercedes-AMG GT4. Поки що тестовий прототип німецької компанії “одягнено” у камуфляж, але основні елементи автомобіля та характерні особливості маскування вже майже не приховує. Майбутнього конкурента Porsche Panamera упіймав у об’єктив своєї камери користувач Facebook під псевдонімом Salento V12.

Судячи з представлених зображень, майбутній спортседан буде дуже близьким до прототипу AMG GT Concept, представленого Mercedes рік тому – на Женевському автосалоні 2017.

Камуфляж тестового Mercedes-AMG GT4 – суто умовний.

З офіційних джерел відомо, що Mercedes-AMG GT4 має дебютувати у 2019 році. Автомобіль запропонують покупцям з гібридною силовою установкою, що складається з турбованого V8 об’ємом 4 літри та електричного двигуна. Загальна потужність силової установки складатиме понад 800 кінських сил і 1000 Нм крутного моменту. Імовірно, що показник розгону GT4 становитиме менше трьох секунд до “сотні”.

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