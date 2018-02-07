Південнокорейська компанія виходить на новий для себе ринок Індії. Ця країна першою побачить серійну модель, яку сьогодні показали на Auto Expo 2018 у образі концепту SP

Kia представила на індійському автосалоні Auto Expo 2018 передсерійний прототип компактного кросовера SP Concept. Марка відзначає офіційний дебют на індійському ринку і привезла для знайомства з місцевою публікою 16 своїх глобальних моделей.

Офіційний прес-реліз повідомляє, що SP Concept є прообразом автомобіля, що створено виключно для ринку Індії і найближчим часом він має з’явитися у продажу вже у якості серійної моделі. Відзначається, що серійна модель матиме чимало спільного у технічному плані з Hyundai Creta. А одним з головних конкурентів майбутнього кросовера місцевому ринку стане Renault Duster.

Шеф-дизайнер марки Петер Шреєр пообіцяв, що конвеєрна версія буде “дуже близькою” до представленого концепту. Також керівник дизайнерів додав, що показаний концепт має “дещо перебільшені” риси – скоріш за все, маєтсья на увазі оптика автомобіля та колісні диски, які на прототипах, зазвичай, дещо відмінні від серійних аналогів.

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