Китайський ринок низько-швидкісних електромобілів відомий своїми копіями популярних автомобілів. Варто визнати, Eagle EG6330K - досить цікавий приклад ретро-футуризму

Черговим прикладом автомобільної "генної інженерії" з Піднебесної став Eagle EG6330K, у якому легко впізнати баварський мікрокар 50-хх років минулого століття – BMW Isetta.

Як повідомляє видання Сarnewschina, виробник не намагається приховати своє джерело натхнення. Більше того, на сайті компанії розміщено зображення оригінальної Isetta 1955 року з поясненням, що творці намагались максимально втілити образ автомобіля у своєму електрокарі.

EG6330K замість єдиної двері спереду, як в оригінальній Isetta, має чотири звичайних двері, а також четверте колесо, що робить його більш подібним до іншої баварської моделі – BMW 600. Втім, “Шістсота” була побудована на основі Isetta, тож загалом концепцію не порушено.

Варто відзначити, що виробником EG6330K виступає компанія Suzhou Eagle, яка прославилась у 2015 році своїм клоном Porsche Cayman.

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