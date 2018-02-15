Чеська автомобільна марка "потролила" відправку у космос родстера Tesla у кумедному відеоролику, що "доводить" не тільки космічну подорож, а й зустріч з марсіанами.

Skoda France у жартівливій формі вдповіла Ілону Маску на його космічну епопею з Tesla Roadster. Відеоролик був опублікований на офіційному каналі компанії у YouTube. Раніше ми повідомляли про пригоди родстера Tesla у космосі.



Навідміну від Tesla Roadster, Skoda Superb – пілотований корабель. Пілот, у скафандрі, схожому на той, що одягнуто на манекен у родстері, самостійно готує автомобіль до старту. Шкодівський Starman, заводить 2-літровий бензиновий двигун. На дисплеї мультимедійної системи з’являється напис: “Не панікуй, Ілоне!”. Автомобіль рушає в путь. Завдяки 280-сильному двигуну та вправності пілота, ліфтбек досить швидко потрапляє з точки відправки до невеличкого містечка у Франції під назвою Марс. Місцеві жителі – тобто марсіани, радо вітають прибульця.

Читайте також: "Tesla в космосі" вже на сувенірах