Підприємливі виробники сувенірів вже торгують атрибутикою польоту родстера Tesla на Марс. Якраз напередодні Дня всіх закоханих!

В соцмережі Facebook актино рекламуються сувеніри з атрибутикою польоту родстера Tesla в космос.

У продажу – футболки, сумки, чохли до мобільних телефонів, рюкзаки та інші сувеніри. На них зображений родстер Tesla з пілотом за кермом, на фоні Землі. Внизу – слоган Don`t Panic! (Не панікуй!), який був виведений на екран родстера при запуску в космос.

Вироби пропонуються за ціною близько 19- 32 доларів за одиницю. Є вибір кольорів, однак найкраще дивляться речі чорного кольору.

Нагадаємо, що Київський метрополітен запропонував Ілону Маску відправити Tesla під землю.