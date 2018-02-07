Компанія SpaceX успішно здійснила запуск Falcon Heavy, використавши у якості корисного вантажу особистий автомобіль Ілона Маска – червоний Tesla Roadster

Космічна компанія Ілона Маска SpaceX успішно здійснила запуск ракети Falcon Heavy, до якої було прикріплено червоний електрокар Tesla Roadster. На офіційному каналі SpaceX у YouTube з’явилось відео, записане з автомобільних та ракетних бортових камер.



З одного боку політ автомобіля у космосі – справді видатна історична подія, з іншого – найдорожча автомобільна реклама усіх часів. За планом Ілона Маска SpaceX Falcon, разом з автомобілем на борту, пролетить по еліптичній дузі круг Сонця та вийде на орбіту Марсу, де має залишиться навіки.

Як повідомлялось раніше, в автомобілі на бескінечному повторі грає пісня "Life on Mars" Девіда Боуі, хоча, звичайно, цю музику ніхто не почує не тільки тому, що “водій” електрокара – манекен, а ще й тому, що у вакуумі звук не поширюється.

Фото з Твітеру Ілона Маска. Напис на платі: “Зроблено на Землі людьми”.

Також у автомобілі розміщено неруйнівний (майже) носій, на якому записана цифрова копія серії книг "Фундація" наукового фантаста Айзека Азімова, а під машиною є табличка, на якій викарбувані імена всіх шести тисяч співробітників SpaceX.

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