Здається, настав момент, коли така екзотична річ як кросовер-кабріолет може стати масовим продуктом. Принаймні Volkswagen цілком серйозно готовий запустити його у серію в 2020 році.

Якщо такі автомобілі дійсно стануть масовими – виробникам варто вигадати назву для цього типу кузову, тому що навіть скорочення крос-кабріо вимовляти, та й писати, не надто зручно.

В усьому світі сегмент кросоверів показує найбільший приріст попиту, тож час німецький виробник обрав вдалий. Модель T-Roc вийшла на європейський ринок лише у листопаді минулого року і до цього часу на компактний кросовер вже отримано 40 тисяч замовлень. Автовиробник пообіцяв інвестувати близько 90 мільйонів доларів у модернізацію заводу у Оснабрюку, аби налагодити випуск відкритої версії T-Roc. У планах компанії випускати до 20 тисяч таких автомобілів на рік.

Зважаючи на передбачення компанії про те, що до 2020 року кросовери становитимуть 40% від загального обсягу продажів Volkswagen – виходить, що кожен двадцятий кросовер марки буде кабріолетом T-Roc.

Також цікаво: Porsche буде використовувати блокчейн в автомобілях