Документ, що регламентує порядок притягнення до адміністративної відповідальності за порушення зафіксовані в режимі фото- відео фіксації був прийнятий Верховною Радою ще в минулому році. Але гарант Конституції його досі не підписав.

В кінці грудня 2017 року Верховна рада України прийняла у другому читанні “Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів” № 5364. Згодом, 02.01.2018, Закон було підписано Головою Верховної Ради України та направлено на підпис Президенту. Зараз документ знаходиться на опрацюванні в Адміністрації Президента.

Незважаючи на назву документу, він стосується не тільки сфери паркування. Головна новація полягає в введенні алгоритму, згідно якого винним у порушенні будь якого пункту ПДД, що зафіксовано в режимі фото- відео фіксації, визнається саме власник транспортного засобу, а не водій, що скоїв правопорушення. Також винними автоматично можуть бути визнані керівники юридичних осіб, за якими зареєстровано транспортний засіб, і громадяни, які ввезли на територію України транспортний засіб, зареєстрованій в іншій країні.

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Таке положення суперечить статті 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення. В частині першій цієї статі сказано: “Справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Під час відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи”. Тобто посадова особа, що розглядає справу про адміністративне правопорушення, повинна спочатку викликати того, хто притягається до відповідальності. Розглядати справу без “порушника” можна лише якщо він не з’явився.

Крім того, притягнення до адміністративної відповідальності власника транспортного засобу, а не водія, який скоїв правопорушення, суперечить статті 61 Конституції України. В частині другій цієї статті сказано: “Юридична відповідальність особи має індивідуальний характер”. Тож одна особа не повинна відповідати за порушення, вчинене іншою особою.

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Варто відзначити, що схожий за протиріччями до Конституції та інших нормативних документів Закон було анульовано Рішенням Конституційного Суду України від 22 грудня 2010 року (справа про адміністративну відповідальність у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху). Тоді стаття 14 (1) Кодексу України про адміністративні правопорушення була визнана такою, що не відповідає Конституції України.

Можливо, саме з цих причин Президент досі не підписав закон №5364. Але нагадаємо, що згідно статті 94 Конституції України Президент України протягом п'ятнадцяти днів після отримання підписаного головою Верховної Ради закону має його підписати, або повернути на розгляд Верховної Ради зі своїми зауваженнями. У випадку, якщо Президент України протягом встановленого строку не повернув документ для повторного розгляду, закон вважається схваленим Президентом України і має бути підписаний та офіційно оприлюднений.

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Якщо прийняти до уваги той фат, що зазначений документ було направлено на підпис Президенту 02.01.2018, то вийде, що п’ятнадцятиденній термін вже минув. Це означає, що документ вже зараз можна вважати схваленим Президентом. Отже, якщо відштовхуватися від законності дій Президента, то нам залишається тільки дочекатись підпису і офіційного оприлюднення.