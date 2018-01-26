Закон о правилах парковки и фото- видео фиксации нарушений ПДД сейчас находится на подписи Президента. Он вступит в силу через пол года после его опубликования в официальных изданиях.

О новых правилах парковки, разнице между ответственностью собственника и водителя сотрудники «Громадського радио» поговорили с одним из соавторов закона №5364, Павлом Фроловым.

Соавтор законопроекта считает, что документ, набравший большинство голосов в Верховной Раде, будет подписан президентом в ближайшее время. «Закон вступает в силу через полгода после публикации. Наверное, вряд ли в январе его успеют опубликовать, плюс шесть месяцев – в августе это будет внедрено» надеется Павел Фролов.

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По его мнению, революционность закона – в «создании реального правовой механизм привлечения собственника автомобиля к административной ответственности». Но в этой революционности кроится и его слабое место, поскольку часто собственник автомобиля и водитель транспортного средства – это разные люди.

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Павел Фролов говорит, что если речь идет о собственнике, который получает «письмо счастья» и понимает, что на этой машине он не ездит, или вообще машины нет, и он ее давно продал, то у него будет несколько инструментов. Он может найти человека, который управлял машиной и внести его (по его согласию) в реестр собственников – там будет специальное поле «надлежащий пользователь». Если это поле будет заполнено, то все штрафы будут идти туда.

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Если не может найти этого человека или человек игнорирует, то в любом случае, если не будет оплаты штрафов, они будут переданы в исполнительную службу, будет вынесен арест на автомобиль. Автомобиль будет задержан на ближайшем посту полиции, на котором есть радар «Рубеж».