Ежедневно в одном только Киеве угоняют по пять-десять автомобилей. Некоторые из них находят, но большинство из угнанных машин исчезают навсегда. Мы знаем, как обезопасить себя от этой неприятной ситуации.

Защитить автомобиль от угона очень непросто. Если на него поступил “заказ” - угонят в любом случае. Но заказных машин на самом деле очень мало и эта схема практикуется в отношении дорогих и эксклюзивных автомобилей. Большинство машин среднего и нижнего ценового диапазона угоняют без специальной наводки.

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Штатные сигнализации сложно назвать хорошим противоугонным средством. Они помогают отпугивать хулиганов, но против профессиональных угонщиков совершенно бесполезны. Иногда даже облегчают злоумышленникам задачу. Считав код сигнализации можно быстро открыть автомобиль без применения механического воздействия.

Электронные противоугонные системы

Один из самых доступных способов сберечь автомобиль от угона – разрыв в какой-то из жизненно важных электрических цепей. Для реализации этого сценария подойдет небольшой переключатель, разрывающий цепь бензонасоса, форсунок, датчика коленвала или стартера. Опытный электрик может задействовать любую из кнопок или концевиков, уже установленных в автомобиле. Например, можно разрешить автомобилю заводится только при включенном обогреве заднего стекла, или только при нажатой кнопке рециркуляции воздуха в салоне. Главное, чтоб эта уловка была уникальной.



Есть и продвинутые версии. Кодовые блокираторы, карточные имобилайзеры, сканеры отпечатков пальца и прочие красиво преподнесенные маркетологами решения. Они удобны и вполне эффективны, но принцип действия у большинства из них заключается в разрыве одной либо нескольких электрических цепей автомобиля.

Механические противоугонные системы

Механические противоугонные средства тоже имеют полное право на существование. Конечно, открыть, обойти или демонтировать Mul-T-Lock, Bear-Lock или Construct вполне реально, но на это потребуется время. Для угонщика дорога каждая секунда, поэтому он постарается найти менее защищенный автомобиль. Забавные механические блокираторы на руль и педали, которые были популярны в девяностых, уже успели подзабыть. Возможно, зря. Стоят они совсем недорого и пусть снять их не слишком сложно, но вряд ли угонщик захочет тратить на это драгоценные минуты.

Современные электромеханические блокираторы педалей, рулевой колонки, замки капота тоже являются вполне эффективными решениями. Любые механические препятствия угонщику обойти гораздо сложнее, чем электронные. Соответственно, чем сложнее устройство, тем больше понадобится времени на его нейтрализацию.

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Слежение за угнанным автомобилем

Любой мобильный телефон, с активной sim-картой, подключенный через зарядное устройство к бортовой сети автомобиля, является неплохим «маячком». В случае угона полиция сможет отследить положение телефона и найти угнанный автомобиль. Так же хорошим средством помогающим найти автомобиль в случае угона являются специальные GPS-метки, трекеры или “маячки”.

Набирающие популярность мультифункциональные зеркала заднего вида, умеющие снимать видео, проигрывать музыку и указывать дорогу, чаще всего тоже имеют слот для sim-карты и их положение можно отследить. Правда, они находятся на виду и вряд ли угонщик оставит их нетронутыми. Существуют и продвинутые сигнализации с sim-картами и GPS модулями. Их эффективность во многом зависит от профессионализма установщика.

Выигрышная комбинация

Наиболее эфктивный метод сохранить автомобиль заключается в удачной комбинации нескольких противоугонных систем. К примеру, внештатный имобилайзер в комплекте с блокиратором рычага коробки передач, является неплохим решением. Но если дополнительно к этому вы спрячете где-то под обшивкой компактный GPS-маячок, шансы остаться с автомобилем существенно возрастут.