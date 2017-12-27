Наступного року керівництво сервісних центрів МВС планує впровадити ряд інновацій, покликаних значно спростити життя українським водіями. Головний тренд – запуск on-line сервісів.

Серед запланованих нововведень "Персональний кабінет водія" – спосіб комунікації, покликаний спростити отримання послуг, що надаються сервісними центрами. Багато послуг можна буде замовити і сплатити в on-line режимі. Також в персональному кабінеті можна буде відстежувати інформацію про сплачені або несплачені штрафи, відкриті категорії, обмеження на транспортні засоби та інші дані.

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Доступною стане інформація з історії транспортних засобів. Користувачі зможуть дізнатися, скільки власників було у транспортного засобу, коли вони мінялися, які були ДТП і скільки виписано штрафів.

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Крім того буде введена відеофіксація іспитів з водіння і впроваджена система on-line замовлення індивідуальних номерних знаків.

Темп проведення реформи дуже інтенсивний, і ми не збираємося його зменшувати. За час нашої роботи майже вся Україна відчула зручності та переваги нових сервісних центрів МВС, – каже начальник головного сервісного центру МВС Владислав Криклій.

В озвучені плани можна вірити, адже реформа сервісних центрів МВС почалася лише два роки тому. За цей час створено 50 сервісних центрів, які зроблені за європейськими стандартами. Ними вже надано понад 4 млн послуг з реєстрації автомобілів, видачі водійських посвідчень, довідок про несудимість та ін.

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