Компанія Apple отримала патент на навігаційну систему, призначену для автомобілів, здатних їздити в автоматичному режимі.

Головною відмінністю навігаційної системи від Apple є метод, який використовується для підвищення ефективності навігаційних систем, який скорочує необхідність перегрупування карт. Для автомобілів з автопілотом така технологія буде дуже корисна.

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Технологи компанії відзначають, що традиційні автономні системи транспортних засобів використовують статичну інформацію, отримувану від камер, датчиків і карт навігаційних систем в якості вихідних даних, які підлягають подальшій обробці.

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Технологія від Apple використовує комп'ютерну модель для прогнозування маршрутів з використанням датчиків і процесорів. Це дозволяє системі направляти автомобіль "незалежно від будь-яких даних, отриманих від будь-яких пристроїв, зовнішніх по відношенню до транспортного засобу", і будь-яких навігаційних даних, що зберігаються локально на транспортному засобі до будь-якого моніторингу навігації.

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Говорячи простою мовою, навігація від Apple здатна аналізувати змінні дані, враховувати змінні умови на дорогах і прогнозувати виникнення різних ситуацій. Те ж саме, по суті, робить досвідчений водій.