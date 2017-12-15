Новий кросовер Audi E-Tron Quattro проходить випробування в Європі. Він стане серійним вже наступного року і обіцяє приголомшуючі характеристики.

Автомобільні шпигуни сфотографували таємні випробування перспективного електричного позашляховика Audi E-Tron Quattro.

Майбутній конкурент Tesla Model X має традиційний для кросоверів Audi дизайн. За розмірами він буде між Q5 і Q7, та й на вигляд авто – як збільшений Q5, повідомляє carscoops.

Читайте також: Porsche Cayenne і Macan отримають версії купе

В електричної версії трохи змінена передня панель, більш пологий дах, який закінчується спойлером на задніх дверях та тонкі дзеркала з вбудованими показчиками поворотів.

Ззаду електромобіль видає відсутність вихлопної труби.

Виробництво E-Tron Quattro розпочнеться наступного року на заводі компанії в Брюсселі, Бельгія. Audi розповсюджує мало інформації про новинку, відомо лише, що вона матиме спортивний характер та відмінну динаміку.

Фахівці здогадуються, що у Audi E-Tron Quattro буде три електродвигуна, які разом будуть виробляти до 496 к.с. (370 кВт) потужності при 800 Нм крутного моменту. Це дозволить кросоверу прискорюватись від 0 до 100 км/год за 4,6 секунди. А максимальна швидкість буде 210 км/год. На одному заряді цей електричний Audi зможе проїхати до 500 км, а зарядити його можна буде всього за 50 хвилин.

Нагадаємо, що для виробництва розкішного Porsche Cayenne потрібні українці.