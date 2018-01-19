Нам сложно понять политику маркетологов из Ингольштадта - они одобрили выпуск Audi RS6 в кузове универсал. Но не хотят выпускать версию RS6 в кузове седан.

Впрочем, для настоящих технических специалистов происки маркетологов не проблема. Один из поклонников марки Audi решил этот вопрос, доведя показатели своего стокового S6 до характеристик сравнимых с RS6.

Читайте также: Вся история Lamborghini за семь минут

Владелец потратил немало времени и сил на модернизацию автомобиля. Мощность стоковой S6 была увеличена с 450 л.с. до 600 л.с. Также хозяин автомобиля постарался максимально точно отобразить экстерьер RS6, для чего пришлось изменить многие детали.

Читайте также: Mercedes-Benz E500 из личной коллекции Мистера Бина выставлен на продажу

В результате «неофициальный» Audi RS6 Sedan разгоняется до первой сотни за в 3,4 секунды, что на целую секунду меньше, чем сотковая Audi R6 Sedan. На самом деле, это даже быстрее чем Audi RS6 Avant Performance. Ей для достижения первой сотни нужно 3,7 секунды.