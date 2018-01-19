Видеоролик, вместивший в себя всю историю марки Lamborghini, стремительно набирает популярность. Все 55 лет прогресса легендарной марки удалось сжать до семиминутного видео.

Легенда гласит, что Ферруччо Ламборгини, занимавшийся производством сельскохозяйственных машин, оказался недовольным клиентом компании Ferrari. Импульсивный итальянец требовал, чтоб на его Ferrari 250 GT отрегулировали сцепление, но сотрудники компании ему отказали и посоветовали не придираться к машине, а заниматься своими тракторами.

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Обиженный итальянец решил сделать все по-своему, сам разобрал свой Ferrari и обнаружил, что поставщики деталей те же, что и для его тракторов. Это позволило ему самостоятельно заказывать нужные запчасти и обеспечивало возможности выпуска собственных автомобилей. В результате уже в 1964 году был показан первый серийный автомобиль Lamborghini 350 GT.