На выставке в Токио Subaru показала концепт STI. Среди огромного разнообразия новинок и чудных творений японских тюнеров разработка Subaru выглядела вполне органично.

Никаких технических данных о новинке пока не разглашается, но скорее всего STI получит традиционный для Subaru оппозитный двигатель и фирменную систему симметричного полного привода.

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Дизайн показанного концепта выполнен в духе актуальных моделей японского бренда, и соблюдая семейные традиции, не является эталоном красоты. Впрочем любят эти машины вовсе не за внешность.