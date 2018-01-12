General Motors показал свой первый автомобиль без руля. По мнению руководства автогиганта привычные органы управления в будущем станут не востребованы.

На данном этапе своего развития General Motors активно тестирует беспилотные автомобили и готовится к масштабному запуску коммерческих проектов. Уже сейчас GM отправил запрос в Национальную администрацию безопасности дорожного движения США (NHTSA) с целью легализовать использование автомобилей без традиционных органов управления.

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Беспилотник Cruise AV создан на базе электрокара Chevrolet Bolt. Экспериментальный образец оснащен пятью лазерными дальномерами (LiDAR), 16 камерами и 21 радаром. Программные продукты, разработанные специалистами GM, способны отслеживать движение любого объекта и просчитывать его траекторию. Это дает возможность предсказать вероятные движения объектов и скорректировать движение управляемого автопилотом электромобиля.

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Раннее сообщалось, что GM и такси-сервис Lyft планируют совместное тестирование беспилотных автомобилей построенных на базе Chevrolet Bolt. Реализация этого проекта пока упирается в технические и законодательные ограничения.