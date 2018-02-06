У Німеччині в штаб-квартирі автоконцерну Audi пройшли обшуки у справі про заниження показників викидів шкідливих газів в автомобілях з дизельними двигунами.

Співробітники поліції завітали на завод Audi в місті Неккарзульм і додому до деяких співробітників компанії. Під підозрою знаходяться 14 працівників компанії Audi.

Автовиробник заявив, що співпрацює з німецькою прокуратурою.

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Прокуратура підозрює Audi в махінаціях з програмним забезпеченням інстальованим на понад 200 тис. автомобілів, які були продані в Європі і США. Зокрема, підозрюється що на автомобілях з дизельними двигунами занижувалися показники датчиків, що фіксують рівень токсичності вихлопних газів. "Зараз слідчі зосередилися на технічних засобах, які використовувалися для маніпулювання токсичністю вихлопних газів в трилітрових дизельних двигунах V6, призначених для європейського ринку", - йдеться у повідомлені Reuters.

Нагадаємо, в серпні топ-менеджер Volkswagen AG Олівер Шмідт визнав себе винним у кримінальній справі в скандалі з дизельними двигунами. Тоді, у вересні 2015 року Агентство з охорони навколишнього середовища США виявило програмне забезпечення, яке занижує реальні свідчення про викиди шкідливих речовин в атмосферу на дизельних автомобілях автоконцерну Volkswagen.

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Після цього влада США зобов'язала концерн відкликати 482 тис. легкових машин марок Volkswagen та Audi, проданих в країні в 2009-2015 роках. Відзначено, що в квітні Volkswagen домовився про викуп компанією автомобілів у споживачів і виплати їм компенсацій. У січні Окружний суд США схвалив угоду між Volkswagen і 650 американськими дилерами, за яким автовиробник заплатить кожному 1,85 млн доларів компенсацій за дизельний скандал.