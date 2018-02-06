Цена топлива на украинских АЗС неуклонно движется вверх. В связи с этим популярность дизельных версий растет, а экономичность становится все более важным критерием при выборе нового автомобиля.

Тот факт, что заявленный производителем расход топлива редко соответствует действительности, понимают практически все. Но все же, заводские данные являются самой удачной точкой отсчета. Радует также, что для дизельных автомобилей разница между заявленным расходом топлива и реальным не так велика, как у бензиновых версий.

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Opel Corsa 1.3 CDTI

Самый экономичный дизельный автомобиль, который можно получить в комплекте с официальной гарантией от автопроизводитлея в нашей стране - Opel Corsa с двигателем 1.3 CDTI ECOTEC ecoFLEX. Заявленный расход в смешанном цикле составляет 3,1 л. дизеля на сотню.

Citroën C4 Cactus

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Второе место занимает Citroën C4 Cactus. Дизельный двигатель мощностью 92 л.с. с помощью системы старт/стоп должен тратить в смешанном цикле всего 3,5 л. топлива на сотню.

BMW 116D

Третье, четвертое и пятое место делят между собой дизельная версия Peugeot 308, BMW 116D и Mercedes-Benz A 180 CDI. Каждый из этих автомобилей потребляет в смешанном цикле 3,6 л. дизеля на сотню.

Mercedes-Benz A 180 CDI

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Peugeot 308