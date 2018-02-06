Нові поліцейські патрулі з'являться на 11 автомобільних дорогах міжнародного, національного та регіонального значення та на 11 дорожніх станціях України.

Дорожня поліція України на своїй сторінці у Facebook опублікувала мапу з позначенням усіх місць роботи поліцейських дорожніх патрулів. До існуючих 25 точок приєдналися ще 22. При цьому 11 з них є стаціонарними, а ще 11 – на різних відрізках автошляхів та доріг міжнародного, національного та регіонального значення. Загальна протяжність ділянок доріг розширеного патрулювання складає 1450 км.

Патрулювання почалось з 5 лютого 2018 року. З повним переліком зазначених доріг можна ознайомитись нижче.

Ділянки доріг, на яких будуть нести службу патрульні поліцейські:

М-01. Київ - Чернігів - Нові Яриловичі, відрізок автодороги від меж міста до міжнародного автомобільного пункту пропуску “Нові Яриловичі” (214 км);

М-07. Київ - Ковель - Ягодин, в межах Житомирської області (166 км);

М-19. Доманове (у напрямку м. Брест) - Ковель - Чернівці - Тереблече (у напрямку м. Бухарест) від меж міста Чернівці до кордонів міста Тернопіль (153 км);

Н-03. Житомир - Чернівці, від кордонів Чернівців до кордонів Хмельницького (173 км);

Н-09. Мукачево - Рахів - Івано-Франківськ - Рогатин - Львів, від кордонів Мукачево до меж міста Хуст (59 км);

М-18. Харків - Сімферополь - Алушта - Ялта, від кордонів Запоріжжя до кордонів Харкова (264 км);

Р-05. Городище - Старокостянтинів, від меж міста Сарни до кордонів Рівне (82 км);

М-04. Знам'янка - Луганськ - Ізварине, від кордонів Дніпра до кордонів Павлограда (65 км);

Н-10. Стрий - Івано-Франківськ - Чернівці - Мамалига, від кордонів Чернівців до кордонів Івано-Франківська (121 км);

М-24. Мукачево - Берегово - Лужанка, від кордонів Мукачево до міжнародного автомобільного пункту пропуску “Лужанка” (33 км);

Н-11. Дніпро - Кривий Ріг - Миколаїв, від кордонів Кривого Рогу до кордонів Дніпра (120 км).

Читайте також: 12 найдорожчих автомобілів у світі, проданих з молотка

Дорожні станції, на яких будуть нести службу патрульні поліцейські:

“Кіпті” (98-й км а/д М-01 Київ - Чернігів - Нові Яриловичі);

“Семиполки” (58-й км а/д М-01 Київ - Чернігів - пункт пропуску “Нові Яриловичі”);

“Клочовое” (159-й км а/д М-07 Київ - Ковель - Ягодин);

“Чортків” (395-й км а/д М-19 Доманове - Ковель - Чернівці - Тереблече);

“Звенячин” (450-й км а/д М-19 Доманове - Ковель - Чернівці - Тереблече);

“Довжок” (288-й км а/д Н-03 Житомир - Чернівці);

“Атаки” (304-й км а/д Н-03 Житомир - Чернівці);

“Оршівці” (206-й км а/д Н-10 Стрий - Івано-Франківськ - Чернівці - Мамалига);

“Велика Копаня” (52-й км а/д Н-09 Мукачеве - Івано-Франківськ - Рогатин - Львів);

“Новомосковський” (24-й км а/д М-18 Харків - Сімферополь - Алушта - Ялта);

“Красноград” (87-й км а/д Р-51 Харків - Красноград - Перещепине).

Читайте також: Hyundai Santa Fe 2019: з'явились перші офіційні зображення нового кросовера