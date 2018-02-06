Корейська марка розкрила нові дані про кросовер четвертого покоління. Щоправда, поки що мова йде про модель, призначену для місцевого ринку

Перші офіційні зображення четвертого покоління Hyundai Santa Fe 2019 модельного року дозволяють побачити не лише кузов автомобіля, але й його салон.

Інформація про кросовер та зображення отримані з корейського прес-релізу, повідомляє видання Мotor1. На місцевому ринку прийом замовлень на автомобіль почнеться вже завтра – 7 лютого.

Новинка має кардинально нове оформлення передьої оптики, широку радіаторну решітку з новим візерунком та масивні колісні арки.

Інтер’єр Hyundai Santa Fe четвертого покоління, 2019 модельний рік

Що до салону нового “Санта Фе”, то тут можна помітити нову центральну консоль з панеллю приладів та оновленим кермом, а також мультимедійну систему з сенсорним дисплеєм, що немов висить у повітрі та можливістю керування голосом.

Читайте також: Hyundai NEXO - перший у світі автономний кросовер на гідрогені

З прес-релізу для корейського ринку стало відомо, що новинка комплектуватиметься турбодизельними двигунами об’ємом 2,0 та 2,2 літри, компанію яким складе турбонаддувний бензиновий агрегат ємністю 2,0 літри. Працюватимуть усі мотори виключно з восьмиступеневою автоматичною трансмісією, що передаватиме обертальний момент на обидві осі.

У південній Кореї ціна нового Hyundai Santa Fe стартує з відмітки в 28 150 000 вон, що приблизно дорівнює $25 500. Очікується, що на нашому ринку автомобіль може з’явитися у кінці літа – на початку осені цього року.

Читайте також: Дизайнери BMW вперше показали 2 Series Gran Coupe