Чекати на спортивний купеподібний седан доведеться не менше року, але баварці запевняють, що це буде гідний конкурент Mercedes CLA та Audi A3 Sedan

До ЗМІ потрапило перше офіційне зображення майбутнього “гранкупе” від BMW – спортивного седану 2 Series GC.

Наразі модель проходить випробування, а її прем'єра запланована у 2019 році. BMW 2 Series Gran Coupe виступає прямим конкурентом Mercedes-Benz CLA та Audi A3 Sedan. З офіційних джерел відомо, що новинка матиме задньопривідну компоновку, оскільки основою для неї служить купе BMW 2 Series. Поки що це уся достовірна інформація.

Відкритими залишається питання про тип кузову автомобіля: буде нова модель С-класу седаном, як BMW 6 Gran Coupe або ж ліфтбеком – за прикладом BMW 4 Gran Coupe. Так само неясно, які силові агрегати отримає майбутня модель – експерти прогнозують, що це будуть бензинові турбомотори об'ємом 1,5 і 2,0 л, а також дволітрові турбодизелі, не виключаючи й версію BMW M2 Gran Coupe з трилітровим турбованим двигуном потужністю 365 к.с., що стане суперником Mercedes-AMG CLA 45 та Audi RS3 Sedan. Однак, не виключена й поява гібридної модифікації Gran Coupe другої серії.

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