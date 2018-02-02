Виробник непристойно дорогих люксових лімузинів для китайської урядової еліти представив прототип розкішного купе
Китайська автомобільна компанія Hongqi відома, завдяки своїм розкішним автомобілям для китайської урядової і партійної верхівки. Наразі жодної моделі марки немає у вільному продажу, навіть у Китаї. Але найближчим часом ситуація може змінитись.
Під час спеціального заходу керівництво Hongqi розкрило журналістам деякі плани на майбутнє. По-перше – розкішний седан Hongqi L5 незабаром має потрапити у вільний продаж. Раніше ці автомобілі могли замовити лише китайські чиновники вищого рангу. По-друге, бренд змінить логотип. А найцікавіше – під час заходу компанія показала вражаючий прототип розкішного купе.
Лімузин Hongqi L5 незабаром може стати доступним для “масового” покупця – лімітована серія буде доступна по ціні $920 тисяч, у той час як уряд замовляє авто по $750 тисяч.
Новий логотип Hongqi, з яким автомобілі марки будуть представлені на масовому ринку
Концепт Hongqi з світлодіодною підсвіткою у несподіваних місцях
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Елегантний концепт має дещо схоже з дизайном Rolls-Royce Phantom 2018 та Mercedes-Benz Vision Maybach 6. При цьому має він і особливі “фішки” – колеса автомобіля закриті аеродинамічними накладками, а світлодіодні ліхтарі розміщено не тільки у блоках фар, але й по периметру кузова для ефектного підсвічування решітки радіатора, капота і боковин.
Судячи з усього, концепт Hongqi наразі – лише муляж
За аеродинамічними накладками коліс ховаються тоненькі “ролики”
У ефектних лініях концепту просліджуються елементи найроскішніших купе сучасності і майбутнього – Rolls-Royce Phantom 2018 та Mercedes-Benz Vision Maybach 6
Інформації про купе – аніякої, лише здогадки китайських журналістів. Автомобілю, якщо він усе ж з’явиться на світ, пророкують комплектацію 6-літровим 400-сильним V12 від того самого седана Hongqi L5.
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