Що таке гібрид, мають уявлення багато автомобілістів, проте чим вигідний гібрид, правильно відповість навряд чи половина. Спробуємо розвіяти міфи про гібридний привід.

Рекламуючи свої гібрідні моделі, автовиробники у якості аргументів наводять іхні численні переваги. Плюси у гібридів справді є, причому деякі – вельми переконливі. Проте, мало хто говорить про зворотній бік “гібридої ідеї” – а він таки є, і теж доволі вражаючий. Звичайно, конструктори постійно працюють над вдосконеленням усіх типів авто, і гібридних у тому числі. Але деякі негативні якості гібридів полягають у їхній сутності.

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Недоліки гібридних автомобілів:

– гібрид не завжди економічніший за машину з ДВС. Наприклад, багато дизельних автомобілів споживають палива менше, ніж гібридні – при цьому вони дешевші.

– автомобіль з гібридним приводом істотно дорожче звичайного, оскільки доводиться доплачувати за батарею, електродвигун, спеціальну трансмісію і електронні блоки управління.

– гібридн складніший за звичайну машини, тому йому потрібен особливий сервіс, навіть ремонт звичайних систем, не пов'язаних з електроприводом, вимагає спеціальної підготовки автомеханіків.

– машина з літій-іонною батареєю на борту сумнівна з точки зору екології. Питання утилізації акумуляторів, які рано чи пізно виходять з ладу, так і не вирішене ні в масштабах окремих країн, ні в масштабах планети.

Цікаво, що конструктори навчилися розміщати всі додаткові гібридні агрегати та блоки під стандартним кузовом звичайного серійного легковика. Зазвичай страждає лише багажник, частину якого займає батарея.

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Переваги гібридних авто:

– гібридний автомобіль виділяє менше шкідливих газів при русі в міських умовах.

– гібридний привід дозволяє збільшити пробіг електромобіля, роблячи його більш пристосованим до реального життя (мова про plug-in-гібриди).

– гібридний привід деяких типів дозволяє поліпшити динаміку автомобіля, причому – що називається, малою кров'ю, без збільшення об`єму ДВС і перевитрати палива.

– більшість гібридних автомобілів комфортні при їзді в складних міських умовах. Рушаючи з місця на електроприводі, ці автомобілі рухаються дуже плавно, без ривків – особливо в корках, тягнучках, коли навіть дорогі гідромеханічні "автомати" неприємно сіпаються.

Багато хто з гібридів може відображати на власному моніторі потоки енергії на борту в режимі реального часу. Це допомагає корегувати стиль керування автівкою та заощаджувати паливо.

Найцікавіше, що незважаючи на хиткий баланс плюсів і мінусів сучасні гібриди множаться в каталогах провідних автовиробників. Виходять у світ нові суто гібридні моделі, з'являється все більше гібридних версій звичайних машин. Цікаво, що у багатьох брендів саме такі автомобілі виявляються флагманами модельних лінійок. Гібрид раптом став не машиною для бажаючих заощадити, а навпаки – символом достатку і успіху. А може, в цьому і є секрет?

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