З появою на дорогах автомобілів з гібридними двигунами про них ходить багато легенд та пересторог.
Найбільш поширені міфи про гібридні автомобілі розвінчують фахівці компанії Toyota, яка є лідером з виробництва гібридних авто у світі.
Міф1. Обслуговування гібридів дорожче, ніж звичайних авто.
Насправді це не так – вартість технічного обслуговування гібридної моделі співвідносна з вартістю аналогічної бензинової версії, а на деяких етапах таке обслуговування може обійтися навіть дешевше завдяки конструктивним особливостям системи Hybrid. У цьому контексті ще однією перевагою гібридного автомобіля є можливість заощаджувати на пальному завдяки його економічності, особливо в умовах інтенсивного руху містом та заторів.
Читайте також: тест-драйв Toyota Corolla: гібридне майбутнє
Міф 2. Гібриди менш надійні за моделі з ДВС.
Насправді всі елементи гібридної системи працюють і виконують потрібні операції без участі водія: від перемикання між бензиновим двигуном та електромотором до заряджання батареї. До того ж гібридні моделі демонструють високі показники надійності і регулярно посідають високі місця у відповідних рейтингах у США та ЄС.
Міф 3. Існує можливість "удару" водія чи пасажира струмом.
Насправді гібридні автомобілі оснащені багаторівневою автоматичною системою захисту, яка захищає від ризику такого ураження.
Читайте також: як поставити ГБО на гідридне авто та чи варто це робити
Міф 4. Гібрид погано працює взимку.
Насправді гібридний автомобіль ефективно заводиться керувальним електромотором, який є значно потужнішим за традиційний стартер. Завдяки цьому гібридні моделі добре функціонують навіть за дуже низьких температур.
Міф 5. Високовольтну батарею гібрида потрібно часто міняти.
HV-батарея надзвичайно надійна, а її робота розрахована на весь термін експлуатації автомобіля.
Нагадаємо, що в Одесі зробили гібридний тролейбус-електробус.