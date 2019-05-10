З появою на дорогах автомобілів з гібридними двигунами про них ходить багато легенд та пересторог.

Найбільш поширені міфи про гібридні автомобілі розвінчують фахівці компанії Toyota, яка є лідером з виробництва гібридних авто у світі.

Міф1. Обслуговування гібридів дорожче, ніж звичайних авто.

Насправді це не так – вартість технічного обслуговування гібридної моделі співвідносна з вартістю аналогічної бензинової версії, а на деяких етапах таке обслуговування може обійтися навіть дешевше завдяки конструктивним особливостям системи Hybrid. У цьому контексті ще однією перевагою гібридного автомобіля є можливість заощаджувати на пальному завдяки його економічності, особливо в умовах інтенсивного руху містом та заторів.

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Міф 2. Гібриди менш надійні за моделі з ДВС.

Насправді всі елементи гібридної системи працюють і виконують потрібні операції без участі водія: від перемикання між бензиновим двигуном та електромотором до заряджання батареї. До того ж гібридні моделі демонструють високі показники надійності і регулярно посідають високі місця у відповідних рейтингах у США та ЄС.

Міф 3. Існує можливість "удару" водія чи пасажира струмом.

Насправді гібридні автомобілі оснащені багаторівневою автоматичною системою захисту, яка захищає від ризику такого ураження.

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Міф 4. Гібрид погано працює взимку.

Насправді гібридний автомобіль ефективно заводиться керувальним електромотором, який є значно потужнішим за традиційний стартер. Завдяки цьому гібридні моделі добре функціонують навіть за дуже низьких температур.

Міф 5. Високовольтну батарею гібрида потрібно часто міняти.

HV-батарея надзвичайно надійна, а її робота розрахована на весь термін експлуатації автомобіля.

Нагадаємо, що в Одесі зробили гібридний тролейбус-електробус.