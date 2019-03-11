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Вперше усі версії легкового авто С-класу можуть мати гібридний привід. Нова Toyota Corolla має їх навіть два – для економії чи спортивного драйву.

Дванадцяте покоління Toyota Corolla багато в чому стало революційним. По-перше, цей автомобіль створено на абсолютно новій платформі TNGA GA-C (абревіатура з англійської "Нова глобальна архітектура Тойоти"). Вона надала змогу втілити нові стандарти жорсткості кузова, а значить безпеки, керованості та зниження шуму. За розмірами нова Toyota Corolla стала нижчою та ширшою за попередницю.

Одна на трьох

По-друге, найбільш тиражна модель світу тепер знову має три кузови під однією назвою Corolla – седан, хетчбек та універсал. А назва Auris, яку використовували для хетчбеків минулого покоління, тепер в минулому.

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Втім, залежно від кузова моделі суттєво відрізняються за дизайном. У седана зовсім інші, аніж у хетча та універсала, передні фари, бампер, капот, не кажучи вже про оформлення задньої частини. Та й загалом дизайн усіх версій став набагато стрімкіший та спортивніший.

Хетч може мати різні за кольором основну частину та верх. Універсал навіть назвали Touring Sports; й насправді, силует цього авто дуже стрімкий та динамічний. Природно, адже японці втілюють наказ глави Toyota відмовитись від нудного дизайну нових моделей. І це їм вдається: CH-R, RAV4, а тепер Corolla виявились дуже сміливими у зовнішності.

Ще одна революційна особливість 12-го покоління Toyota Corolla – силові агрегати. Японці повністю відмовились від дизелів, натомість запропонували вибір з двох бензинових та двох гібридних моторів. Сучасний турбований 1,2-літровий бензиновик на 116 к.с. замінив відомий 1,33-літровий (недоступний для седанів). Новий 1,6-літровий 132-сильний атмосферник замінив 122-сильний аналогічного об’єму.

Гібридів аж два. Перший, як у "Пріуса", складається з 1,8-літрового бензинового двигуна (вдосконаленого) та нової трансмісії, який сумарно видає 122 "конячки". Це прекрасний агрегат для економічного водіння. Абсолютно новий гібрид з 2,0-літровим бензиновиком розвиває 180 "коней". Цей агрегат розроблений для кращої динаміки, однак для українців він буде недоступним.

На седани будуть встановлюватись 1,6-літровий та 1,8-літровий гібрид. Моделі з цими силовими агрегатами – у нас на тесті в сонячній Пальмі-де-Майорці.

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До вибору, до кольору

Представлені на європейському тест-драйві моделі були пофарбовані у нові кольори. Особливо яскраво виглядали яскраво-червоний хетчбек та перламутрово- коричневий універсал. Однак на українському ринку, за переконанням імпортера, найбільшою популярністю будуть користуватись седани. Причому у традиційному сірому металіку чи новому – сірому з голубим відтінком. Самі ці машини у бензиновій та гібридній версії ми протестували.

Салон нової Toyota Corolla мало нагадує попередницю. Центральна панель тут "висить", в неї немає традиційної "бороди". Посередині в глибині між водієм та пасажиром – місце для безпровідної зарядки телефона та кнопки підігріву сидінь.

Натомість зверху – великий екран мультимедійної системи. Він наявний навіть в початковій версії Corolla, щоправда в цій комплектації корпус такий самий за розмірами, однак екран – менший. В панелі приладів також по центру дисплей, по різні сторони якого залишились тахометр та індикатори. В найдорожчій комплектації також є проекційний дисплей на лобове скло.

Оббивка передньої панелі виконана під шкіру, прострочена, верх – з м’якого пластику. А от на боковинах дверей пластик твердий, навіть на версіях з світлим салоном. Сидіння бувають повністю текстильні, комбіновані та зі штучної шкіри. Вони зручні та широкі, хоча й без яскраво вираженої бічної підтримки. Цікаво, що спеціальною кнопкою ступінь цієї підтримки можна регулювати.

На другому ряду місця для пасажирів вдосталь – як для ніг, так і для голови. Передбачено дефлектори обдуву та підлокітник. А в найвищій комплектації комфорту додає стильна підсвітка дверей.

Один двигун сильніше двох

В гібридній версії Toyota Corolla буде поставлятись в Україну в слабшому варіанті, з 1,8-літровим бензиновим мотором загальною потужністю 122 к.с. Цей силовий агрегат розганяє автомобіль до сотні за 11 секунд, а "максималка" найменша серед "родичів" - 180 км/год. В той же час – 1,6-літровий бензиновий двигун без допомоги електроприводів видає 132 сили, а розганяє машину на секунду швидше з "максималкою" 190-200 км/год залежно від коробки передач.

Зовні гібридну версію можна відрізнити за синенькою "тінню" логотипу Toyota та шильдиками Hybrid на кузові. А от в салоні гібриду відмінності треба шукати біля важеля передач. По перше, замість ручного режиму роботи в ньому є відмітка "В" (з англійської Brake) – для для посиленої рекуперації електроенергії при русі накатом з гори.

Окрім того, існує ще кнопка примусового переводу автомобіля в електричний режим – EV Mode. Її активація вимикає бензиновий двигун, якщо батарея достатньо заряджена.

За даними Toyota, в звичайному міському циклі автомобіль в половині часу працює на електриці. Це частково підтверджує й нас тест: в міських умовах витрата пального не перевищувала 4,5 літрів. А от на трасі, де працює в основному бензиновий двигун, "апетит" зріс до 6,5-7,0 літрів на 100 км шляху.

Розганяється гібрид також на початку, - на міських швидкостях він добре реагує на педаль газу, адже тягу на колеса передає і бензиновий, і електричний двигун. На трасі динаміка вже не настільки впевнена: тут треба розраховувати на крейсерську швидкість. Загалом в гібриді добре чутно електродвигун – як при розгоні, так і при гальмуванні, коли електроенергія передається на батарею.

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На бензині - веселіше

В кожній з версій є можливість оборати нормальний, екологічний чи спортивний режими руху.

Саме з бензиновим двигуном та спортивному налаштуванні режимі руху нова Corolla видалась нам найбільш динамічною.

На тесті не було версій з механічною коробкою передач, тому ми склали враження по модифікацію з варіатором. Так, при активному розгоні варіатор одразу "заганяє" двигун на максимальні обороти, що створює характерний звук двигуна. Але на швидкостях до 100-110 км/год це надає достатнього прискорення. На більш високих швидкостях їхати не так комфортно та й динаміка спадає. Зворотній бік медалі – збільшення витрати пального. За активного стилю руху "апетит" зростає до 9,0-9,5 літрів на сотню.

В будь-якому випадку нова Toyota Corolla залишається зручним сімейним седаном, який не буде напружувати водія необхідністю боротися з дорогою. Підвіска (спереду "Макферсон", позаду багатоважільна) забезпечує комфорт навіть на достатньо нерівних поверхнях. Вона пружно відпрацьовує невеликі горбики, які нам вдалось знайти на іспанських дорогах. А от серйозні нерівності на шляху не траплялись. На рівних автобанах машина впевнено тримає дорогу навіть на максимально дозволених швидкостях.

Тиша в салоні така, що на холостому ходу робота двигуна спостерігається лише завдяки стрілці тахометра - жодних тобі вібрацій чи звуків. Інженери кажуть, що це заслуга нової платформи та жорсткого на скручування кузова. Можливо, адже шумоізоляції на капоті нема.

Шум від набігаючого повітря чутно хіба що за швидкості більше 100 км/год. Оглядовість не викликає жодних запитань, - завдяки вузьким стійкам та наявності віконечок в дверях "сліпі зони" мінімальні, а індикатори в дзеркалах попереджають про наявність машин збоку. Загалом, безпека автомобіля забезпечується системою Safety Sence, яка включає цілий ряд систем: від наїзду на пішохода, адаптивний круїз-контроль, асистента стеження за смугою дороги та перемикання дальнього світла.

Вибір буде!

В Україні замовити нову Corolla можна вже з лютого, а отримати – у березні. Через те, що "початковий" раніше двигун 1,33 л у цьому поколінні відсутній, версія седан з бензиновим 1,6-літровим обійдеться покупцеві від 19000 доларів. В ньому буде механічна коробка передач, яка дозволить власнику обирати між економією та динамікою самостійно. Хетчбеки та універсали виявляться дорожчими, так само, як і гібрид. Втім, для тих, хто хоче економити в щоденній міській їзді, гібрид видається кращим рішенням.

Не буде дефіциту і в комплектаціях – їх аж п’ять! Від найдешевшої City з залізними дисками, темним салоном та звичайними тканинними сидіннями - до престижної Lounge зі світлим салоном, шкіряними кріслами, литими дисками та підсвіткою в салоні.

Таким чином, нова Corolla в черговий раз стала одним з флагманів класу, забезпечивши вибір як для корпоративних покупців, так і для вимогливих приватних клієнтів з індивідуальними потребами. А гібридний привід став тією родзинкою, якої й досі нема ні в кого з конкурентів.

Сергій Матусяк

Фото Владислава Плєшакова та Toyota.