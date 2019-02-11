На ці зображення можна медитувати годинами, якщо вам подобається нова "Супра".

Два художника перетворили скульптурний кузов нового покоління Toyota Supra на справжній арт-об’єкт.

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Фотографу Ніку Пасьйоне з техасу вдалось зробити кілька гарних знімків нової Supra прямо у дилерському центрі Toyota в Техасі. Світлини з досить банальним сюжетом, після обробки у графічному редакторі отримали зовсім інший вигляд, завдяки вдалій композиції.

Нік замінив фон на “червону кімнату”, котра викликає асоціації з ігровими автоматами, першими ігровими приставками та футуристичними панелями приладів автомобілів 1980-90-х років.

Фото: Toyota Supra 2020 / Nick Pacione/Jalopnik

Ще один художник – Айзек Мюррей, також доклав руку до постобробки Supra, сфотографованої Ніком. Він застосував програму Maya 3DS Max для створення “білої кімнати”. Яка робіт вам подобається більше – обирайте самі.

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