Легенда повернулась до нас у версії 5.0.

Через півроку після появи нової BMW Z4, світу було явлено п’яте покоління славнозвісного спорткара Toyota Supra 2020 модельного року. Купе отримало усе, що потрібно для успіху на треку і повсякденному житті.

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Майже два десятиліття фанати чекали на оновлення культового спорткара і на автосалоні в Детройті це нарешті відбулось: Toyota представила нову Supra 2020. Народжена з концепту FT-1, представленого у 2016 році, серійна модель майже повністю його повторює.

Фото: Toyota Supra 2020 на автошоу у Детройті / Мotor1

Фари, карбоновий спліттер, і дах з подвійними виступами майже без змін перебралися з концепту, у серійному виконанні лиш ніс машини вкоротили. Замість цього серійна версія отримала додаткову решітку радіатора безпосередньо під емблемою. Те ж саме стосується задньої частини – головні риси концепту збереглись і цьому не можна не радіти.

Фото: ліворуч – 2019 BMW Z4 Roadster, праворуч – 2020 Toyota Supra / фірми-віробники

Всередині, як і зовні, Supra не видає свого рідства зі співплатформенним купе BMW Z4. У першу чергу німецьку кров видають циферблат iDrive на центральній консолі та меню інформаційно-розважальної системи. Стильна цифрова комбінація приладів Supra відображає G-вектор, час проходження кола та інші цікаві спортсменам показники.

Фото: інтер’єр Toyota Supra п’ятого покоління / Toyota

Колісна база нової Supra становить 2468 мм. Це означає, що вона гратиме в одному класі з Porsche 911 (2453 мм) та Jaguar F-Type (2621 мм). При схожій довжині бази Supra має меншу загальну довжину – 4382 мм, що буде зручніше у повсякденному користуванні.

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Фото: нова Toyota Supra / Toyota

Автомобіль базується на шасі, створеному спільно з Gazoo Racing. Усі версії Supra також оснащуватимуться адаптивною регульованою підвіскою з двома налаштуваннями: Normal і Sport. Спорткар має надзвичайно низький центр тяжіння і ідеальний розподіл ваги 50:50.

Фото: Toyota Supra нового покоління / Toyota

Toyota Supra 2020 оснащена 3-літровим рядним шестициліндровим двигуном BMW з турбонаддувом. Під капотом Toyota Supra він видає 340 к.с. і 500 Нм – рівно на 5 сил і 5 ньютонметрів менше, ніж в BMW Z4. Двигун поєднується виключно з восьмиступінчатою автоматичною коробкою передач.

Силова установка нової Toyota Supra здатна розвивати максимальну швидкість у 250 км/год (обмежена електронікою), а до першої сотні розганяється за 4,3 секунди.



У продаж Toyota Supra 2020 модельного року надійде вже цього літа. Новинка буде представлена у трьох комплектаціях, одна з яких – Launch Edition буде випущена обмеженою серією у 1500 екземплярів. В США базова версія Supra коштуватиме від 50 тисяч доларів. Інформації про те, чи буде доступна модель в Україні наразі немає.

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