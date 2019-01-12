Це прості, однак вкрай важливі правила багатьом водіям дозволили десятками років не потрапляли в аварії.

Недооцінена небезпека та надмірна впевненість у собі водіїв є чи не головними факторами, що ведуть до виникнення аварійних ситуацій на дорозі. Якщо коротко – за кермом потрібно бути уважнішим та обережнішим. А наші поради допоможуть вам у цьому.

Правильно відрегульовані дзеркала заднього виду, відповідний нормі тиск у шинах, наявність технічних рідин в автомобілі та подібні речі – елементарні, це, начеб то, дрібниці, якими ми часто нехтуємо. Не варто. Адже це може коштувати життя.

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Ось 10 порад для водіїв, які можуть врятувати життя тим, хто за кермом і довкола:

Залишайте вільною відстань довжиною в 1 автомобіль між вашим авто та машиною, що зупинилась попереду. Так ви завжди матимете місце для маневру у випадку несподіваних обставин.



Перевіряйте перехрестя двічі. Подивіться ліворуч і праворуч. А потім ще раз – ліворуч і праворуч. Така проста дія зменшить шанси потрапити в ДТП на небезпечній ділянці дороги, якою є перехрестя.



Витримайте паузу в 3 секунди перед початком руху з перехрестя. Усі ми знаємо, що іноді навперейми може їхати інший учасник руху, котрий вирішив “проскочити на жовтий”.







Фото: Що більша ваша швидкість, то більшу дистанцію до автомобіля, що їде попереду, потрібно тримати / Pinterest Тримайте відстань до машини, що їде попереду у 4 секунди. А під час дощу та взимку – шість секунд. Аби визначити часову відстань до машини попереду, знайдіть на узбіччі нерухому точку відліку – стовп, світлофор, дорожній знак тощо – та порахуйте, скільки секунд потрібно вашому автомобілю, аби проїхати те ж саме місце. Це забезпечить вам простір для більш безпечного маневрування у екстренних ситуаціях. Перевіряйте дзеркала заднього виду кожні 5 секунд. Навіть якщо кожні десять – шанси, що у вашій сліпій зоні огляду опиниться непомічений інший учасник руху, будуть меншими.





Фото: на зображенні зліва показано стандартне налаштування дзеркал так, що ¼ їхньої площі займає відображення власного авто. На зображенні справа показано, як потрібно відрегулювати дзеркала, аби максимально зменшити закриту для огляду зону / Pinterest Скануйте, ідентифікуйте, передбачайте. Не відводьте погляду від дороги більше, ніж на 2 секунди. Цього часу достатньо, аби на дорозі виникла перешкода, якої ви не встигните уникнути. І пам’ятайте, що чим вища швидкість, тим менше бачить людина у периферійному полі зору. Від тривалого руху на дуже високій швидкості навіть виникає так званий тунельний синдром, коли водій не помічає вже геть нічого обабіч себе. Давно горить зелений – 7 з 10, що він зміниться червоним у той самий час, як ви будете на перехресті. А навперейми вам може кулею рушити на зелений водій, який не знайомий з третім правилом з цього списку. Якщо у вашому полі зору довго горить зелене світло, а ви готуєтесь виїхати на перехрестя – переставте ногу з педалі газу на педаль гальма, не натискаючи її. Злегка прискоритись можна після проїзду центру перехрестя. Огляд на 8 секунд вперед. Намагайтесь охопити поглядом не лише найближчі об’єкти на вашому шляху (закінчення повороту, наступне перехрестя), а й те, що довкола і трохи далі Не розганяючись перед світлофором, на якому зараз загориться жовтий чи червоний, ви зекономите пальне. І зменшите ймовірність виникнення аварії.



Якщо збираєтесь здавати назад – вийдіть з машини та переконайтесь, що за вашою машини немає ніяких перешкод. Це може бути тварина чи дитина, яких не було позаду машини, коли ви її паркували. Хоча рух заднім ходом – це лише 1 відсоток нашого часу за кермом, чимало неприємностей трапляється саме при задкуванні. Спілкуйтесь з оточуючими за допомогою фар, сигналів повороту та звукових сигналів. Повідомляйте іншим учасникам руху про свої наміри. Увімкніть поворотник, перед тим, як почнете повертати. Здаєте назад – коротко посигнальте один раз. Блимніть світлом, якщо хочете пропустити іншого водія чи потрібно проїхати вам.

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