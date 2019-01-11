Якщо поліцейський при зупинці авто не виявив порушень, він починає придивлятись до вітрового скла, чи немає там тріщин, сколів чи подряпин.

При їх наявності накладає штраф на підставі ч.1 ст.121 КУпАП (Керування транспортним засобом, що має технічні несправності,з якими експлуатація авто забороняється - штраф 425 грн.)

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Але це ще не все! Якщо такий водій не оскаржить цей штраф і протягом року скоїть будь-яке інше порушення за ч.1-3 ст. 121 КУпАП (різні несправності автомобіля, переобладнання з порушенням, відсутність техогляду тощо), то йому загрожує вже позбавлення права керування на строк від 3-х до 6-ти місяців або адміністративний арешт на строк від 5-ти до 10-ти діб.

Проте накладення штрафу за тріщину на вітровому склі є незаконним!

Перелік технічних несправностей, у випадку настання яких забороняється експлуатація транспортних засобів, перелічено у Правилах дорожнього руху. Зокрема, це несправність двигуна, гальмівної системи, рульового управління тощо. Проте у зазначеному переліку відсутня така підстава як “тріщина на вітровому склі”.

Таким чином, наявність тріщин на вітровому склі згідно з нормами ПДР не забороняє його експлуатацію, що в свою чергу, виходячи з визначень ч.1 ст.121 КУпАП, виключає можливість притягнення до адміністративної відповідальності за цією нормою КУпАП.

Нагадаємо, як оскаржити штраф поліції, не виходячи з дому.