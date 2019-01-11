Если полицейский при остановке авто не выявил нарушений, он начинает присматриваться к ветровому стеклу, нет ли там трещин, сколов или царапин.

При их наличии налагает штраф на основании ч. 1 ст.121 КУоАП (Управление транспортным средством, имеющим технические неисправности, с которыми эксплуатация авто запрещается – штраф 425 грн.)

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Но это еще не все! Если такой водитель не обжалует этот штраф и в течение года совершит любое другое нарушение по ч.1-3 ст. 121 КУоАП (разные неисправности автомобиля, переоборудование с нарушением, отсутствие техосмотра и тому подобное), то ему грозит уже лишение права управления на срок от 3-х до 6-ти месяцев или административный арест на срок от 5-ти до 10-ти суток.

Однако наложение штрафа за трещину на ветровом стекле является незаконным!

Список технических неисправностей, в случае наступления которых запрещается эксплуатация транспортных средств, перечислен в Правилах дорожного движения. В частности, это неисправность двигателя, тормозной системы, рулевого управления. Однако в указанном перечне отсутствует такое основание как “трещина на ветровом стекле”.

Таким образом, наличие трещин на ветровом стекле согласно нормам ПДД не запрещает его эксплуатацию, что в свою очередь, исходя из определений ч. 1 ст.121 КУоАП, исключает возможность привлечения к административной ответственности по этой норме КУоАП.

Напомним, как оспорить штраф полиции, не выходя из дома.