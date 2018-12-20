З 6,5 тисяч авто, що були розмитнені за новими правилами, за 6,2 тис. їх власники були змушені заплатити "добровільний внесок" у розмірі 8500 грн. Це дозволило ДФС додатково отримати 52,3 тис. грн.

У ДФС вважають, що "добровільний внесок" у розмірі 8500 грн платиться у випадку порушення митного законодавства власниками автомобілів на іноземній реєстрації.

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Руслан Мороз, заступник начальника управління оперативного реагування начальника відділу інформаційно-аналітичної роботи Департаменту організації протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії ДФС, пояснив, у яких випадках автомобілістів примушують платити "добровільний внесок" у розмірі 8500 грн.

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Також Руслан Мороз розповів, які санкції передбачені за експлуатацію авто на іноземній реєстрації за новими правилами.