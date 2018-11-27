В Україні вже почали діяти закони №8487 і №8488, які встановили нові правила для розмитнення та перебування в Україні автомобілів на іноземній реєстрації, на транзиті та тимчасове ввезення. А також визначили відповідальність тих, хто не забажає розмитнювати авто на іноземній реєстрації.

Умови помінялися дуже швидко і, як завжди, ніхто не встиг підготуватися. Але Державна Фіскальна Служба України оперативно надала рекомендації з цих питань. Так з чого ж починати реєстрацію своєї "євробляхи", куди йти, скільки платити, і що робити тим, хто дійсно заїхав в Україну транзитом?

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Почати треба з правил, за якими з тепер можна ввозити на митну територію України транспортні засоби, зареєстровані на нерезидентів (у тому числі і автомобілі для особистого використання).

Як повідомив в. о. директора Департаменту організації митного контролю ДФС Анатолій Сербайло, громадяни України мають право тимчасово ввозити на територію України транспортний засіб, який зареєстровано за межами України, терміном до 1 року. Але тепер терміном у 10 днів його треба зареєструвати в поліції. І сплатити всі необхідні митні платежі. При цьому митні платежі не повертаються. Тому, вважає пан Сербайло, краще сплатити все відразу і зараз, щоб скористатися пільговим акцизом. І для цього зовсім не обов'язково чекати, поки Кабмін розробить спеціальний порядок реєстрації. Все можна зробити відповідно до вже прийнятих і діючих законів.

Ті, хто перебуває на тимчасовому консульському обліку в іншій державі (працює там), можуть ввезти транспортний засіб в Україну на 60 днів. Якщо автомобіль зареєстрований на них. Тобто – на того громадянина, який його ввозить в Україну.

Громадяни-резиденти мають право переміщати транспортний засіб, зареєстрований за межами України, в режимі транзиту так само, як і раніше. Тільки тепер їм треба внести грошову заставу. Її розмір дорівнює сумі митних платежів, які треба було б сплатити, якби ця машина розмитнювалася в Україні. Основою для розрахунку митних платежів є фактурна вартість транспортного засобу, банківський рахунок про його купівлю, договір купівлі-продажу, в якому вказана сума угоди.

Якщо цих документів немає, митний інспектор визначає вартість транспортного засобу за його середньоринковою ціною. Ця застава повертається власнику транспортного засобу, коли автомобіль виїжджає з території України, не залежно від того, через який митний пост в'їхав транспортний засіб.

Як діяти власникам так званих “євроблях”? Як повідомив Анатолій Сербайло, їм треба через митного брокера звернутися на митницю. При собі необхідно мати:

реєстраційні документи на транспортний засіб (техпаспорт); документи, що підтверджують право власності на автомобіль (купчу або генеральну довіреність на право відчуження), але можливі випадки, коли прийматимуться й інші документи; необхідну для обов'язкових митних платежів суму, акциз в якій обчислюється за формулою, прописаною в Законі №8487.

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Протягом перших 90 днів розмір цього акцизу буде розраховуватися з коефіцієнтом 0,5, тобто половина. Важливе нововведення тут, що тепер не потрібне підтвердження відповідності екологічним нормам Євро-5.

Якщо немає документів, що підтверджують право власності на автомобіль, їх можна отримати, не виїжджаючи за межі України.

За словами пана Сербайла, Литва дала доступ до своєї бази реєстрації автомобілів. За нею легко визначити, чи знятий автомобіль з обліку в Литві, або ще стоїть на ньому.

Крім того, якщо термін транзитного або тимчасового перебування транспортного засобу на території України прострочений, доведеться сплатити штраф у 8500 грн. Сплатити його може як господар автомобіля, так і уповноважена особа (за довіреністю). І сплата цього штрафу знімає всі питання до порушень для даного конкретного транспортного засобу по лінії ДФС. Після сплати всіх митних платежів транспортний засіб можна буде зареєструвати в Сервісному Центрі МВС.

Як повідомив директор Департаменту з організації протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії ДФС Василь Поїзд, тих, хто не сплатить необхідні митні платежі, і не зареєструє свій автомобіль в Україні протягом 180 днів, будуть штрафувати. Поліція має для цього всі повноваження, і для поліцейських відкрито доступ до бази митників для перевірки даних про в'їзд транспортних засобів на територію України. Один прострочений день обійдеться в 170 грн. якщо термін порушення більше 30 днів, штраф зросте до 170 тис. грн. Також за рішенням суду транспортний засіб може бути конфіскований.

Нагадаємо, що пільговий період в 180 днів стартував 25 листопада. І він закінчиться 23 травня 2019 року. Тому тим, хто хоче узаконити свій автомобіль на імпортних номерах і зареєструвати його в Україні, варто поквапитися. Тим більше, що зараз діє пільговий період в 90 днів, коли можна заплатити тільки половину акцизу для легалізації таких автомобілів.

Шлях легалізації "євроблях" тепер зрозумілий, але виникає питання: "А де взяти купчу або договір про купівлю-продаж іноземного авто? У ДФС радять звернутися до тих, хто продавав такі авто, і попросити їх обміняти довіреність на купчу. Але чи захочуть вони змінювати ці документи безкоштовно, чи цей процес потребує додаткового фінансування – поки складно сказати. Як не зрозуміло, що робити тим, чиї продавці "євроблях" не виходять на зв'язок або "поза зоною доступу". Їм або доведеться шукати власників авто іншими шляхами, або здавати свої авто на розбирання.

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Однак у ДФС повідомили, що в ряді країн не обов'язкова фізично присутність автомобіля, щоб можна було оформити угоду купівлі-продажу. Тобто, оформити купчу можна буде і дистанційно, не залишаючи території України.