Головний "євробляхер" України Олег Ярошевич виявився помічником нардепа, яка голосувла за законопроекти 8487 та 8488.

Керівник руху “Авто Евро Сила” Олег Ярошевич є чинним помічником Наталії Веселової, народного депутата України VIII скликання (позафракційна). Пані Веселова є одним з нардепів що голосували “за” прийняття законопроектів №8487 та 8488.

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Нагадаємо, що “Авто Евро Сила” декілька днів поспіль влаштовує мітинги та перекриває дороги з вимогою відмінити прийняті у другому читанні закони №8487 та 8488.