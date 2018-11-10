Нові ставки акцизу на легкові автомобілі, прийняті Верховною Радою 8 листопада 2018 року, суттєво змінюють порядок розмитнення автотранспорту в Україні.

Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів", більш знаний під номером законопроекту 8487, встановлює новий порядок розрахунку акцизного податку при імпорті вживаних автомобілів. Якщо його підпише Президент і Закон буде опублікований в "Голосі України", порядок сплати акцизу зміниться, а от всі інші платежі будуть платитися, як і раніше.

Спочатку – про зміни, які стануться після набуття Законом чинності.

По-перше, при імпорті вживаних автомобілів їх відповідність екологічним нормам вже не матиме значення. Хоча для нових авто норма "Євро5" залишилась обов’язковою. Однак в будь-якому випадку сертифікат відповідності автомобіля при розмитненні буде необхідним.

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Розмір ставки акцизного податку для легкових автомобілів визначається за формулою:

Акциз = Ставка базова х К двигун х К вік,

де:

К двигун - коефіцієнт, що визначається діленням об'єму циліндрів двигуна внутрішнього згоряння відповідного транспортного засобу в куб. см на 1000 куб. см;

К вік - коефіцієнт, що дорівнює кількості повних календарних років з року, наступного за роком виробництва відповідного транспортного засобу, до року визначення ставки податку (для нових ТЗ та ТЗ, що використовувалися до одного повного календарного року, коефіцієнт дорівнює 1, а для транспортних засобів, що використовувалися п'ятнадцять і більше років, коефіцієнт дорівнює 15).

Акциз для електричних легкових транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи декількома): 1 євро за 1 кВт ємності електричного акумулятора.

Акцизний податок для гібридних легкових транспортних засобів: 100 євро за 1 одиницю.

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Базова ставка: (в євро за 1 одиницю транспортного засобу):

- з бензиновим двигуном об’ємом циліндрів до 3000 куб. см – 50;

- з бензиновим двигуном об’ємом циліндрів понад 3000 куб. см – 100;

- з дизельним двигуном об’ємом циліндрів до 3500 куб. см – 75;

- з дизельним двигуном об’ємом циліндрів понад 3500 куб. см – 150.

У перші три місяці з дня набрання чинності Законом ці ставки застосовуються з коефіцієнтом 0,5, тобто вдвічі менші. За цією ставкою кожен громадянин України може ввести один автомобіль. Причому неважливо, чи їздив автомобіль раніше в Україні на іноземних номерах, чи заїхав вперше.

Ставки акцизного податку для легкових автомобілів у 2019 році:

Окрім акцизу, при розмитненні автомобіля треба сплатити мито та ПДВ (податок на додану вартість). А при реєстрації автомобіля – ще й платіж у Пенсійний Фонд.

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Мито автомобіля для фізичної особи встановлено у розмірі 10% від митної вартості авто. Ця митна вартість, незалежно він наявності договору купівлі-продажу, перевіряється митниками за спеціальними каталогами чи інтернет-ресурсами. Тому якщо ви придбали авто "за безцінь", митник може нарахувати середню її вартість на ринку, звідки була привезена машина.

Ще один платіж – ПДВ у розмірі 20% від суми митної вартості автомобіля з акцизом та митом.

Загальна формула розмитнення автомобіля виглядає так:

Сума розмитненя = Акцизний податок + Ввізне мито + ПДВ

Після сплати митних платежів власнику потрібно буде пройти сертифікацію, після чого зареєструвати в Сервісному центрі МВС. Там нарахують збір в Пенсійний фонд, який становить від 3 до 5% в залежності від вартості автомобіля.

Після сплати цього збору та плати за документи та номерні знаки, автомобіль буде зареєстрований та йому видадуть український номерні знаки.

Нагадаємо, як переоформити транспортний засіб в Сервісному центрі МВС.