Що таке сертифікат відповідності, автомобілістів України почало цікавити кілька років тому. Чому раптом став потрібен такий документ?

Питання, що таке сертифікат відповідності, з новою актуальністю постало напередодні січня 2016 року, коли мав вступити в дію (і таки вступив) Закон, що забороняє ввезення в Україну машин екологічного стандарту нижче Євро 5. Чесно кажучи, проблеми забруднення повітря наших співвітчизників турбують мало, але від екостандарту напряму залежить вік автомобіля, а значить – і його ціна на вторинному ринку в Європі.

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Тому виходить, що до нас можна офіційно завезти з Європи автомобіль випуску не раніше 2010 року (стандарт Євро 5 в Європі почав діяти з вересня 2009 року, коли в VIN-коді вже проставлявся наступний рік випуску). Однак рік випуску не означає автоматично екологічну чистоту машини на рівні Євро 5, адже багато які моделі американських, корейських та японських марок досягли цього рівня пізніше за 2010 рік. Тому аби підтвердити факт відповідності вихлопу автомобіля нормам Євро 5, і потрібно отримати сертифікат відповідності.

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Інформація про екологічність автомобіля, його рік виготовлення та інше міститься у VIN-номері машини.

Важливо додати, що сертифікат відповідності як такий повинен бути у кожного автомобіля – як свідчення того, що машина має відповідну якість і рівень безпеки для експлуатації на шляхах України. І йдеться в ньому не лише про екологічні показники, а й про показники динаміки, керованості, країну походження тощо. Сертифікат треба пред’явити у сервісному центрі МВС

при першій реєстрації машини, а також на митниці. Для автомобілів, завезених по офіційних каналах зарубіжної марки, сертифікацію проводить український імпортер – на цілу оптову партію автівок. А громадянин – фізична особа, що завозить машину в приватному порядку, повинен вирішувати дане питання самотужки.

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Сертифікувати автомобілі в нашій країні мають право декілька органів – науково-технічних та метрологічних центрів у різних регіонах України, чиї повноваження офіційно підтверджені державою.

Сертифікат відповідності видається сертифікаційним центром.

Оскільки велика частина вживаних автівок, що завозяться в індивідуальному порядку, в Україні не реєструється, тож ніяких подібних документів вони не потребують – сотні тисяч машин катаються українськими дорогами просто на європейських реєстраційних номерах. Проте сертифікат потрібен для машин, на які збираються повісити українські номери – незалежно від того, нова вона буде чи добряче підтоптана.

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