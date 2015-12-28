Прийнятий 27 лютого Верховною Радою Закон 5470-д лише узаконює діючу практику – ніякого спрощення митних правил не відбулося.

Генеральний директор Всеукраїнської асоціації автоімпортерів та дилерів Олег Назаренко на смвоїй сторінці у Фейсбук пояснив, що саме регулює прийнятий 27.02.2018 Законопроект 5470-д “Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів”.

Як відомо, законопроект невеличкий – в ньому лише слова “пропуск на митну територію України” замінено словами “митне оформлення”. Іншими словами, законодавець визнав, що сертифікат відповідності необхідно надавати не під час пропуску авто на митну територію України, а під час митного оформлення авто для вільного обігу. Також дозволено реєструвати без врахування екологічного класу автомобілі "швидкої медичної допомоги", визнані гуманітарною допомогою.

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Олег Назаренко наголосив, що прийняття Закону ніяк не змінює прийняту практику розмитнення автомобілів в Україні. Адже вже більше двох років митниці не вимагають відповідність транспортних засобів (ТЗ) екологічним стандартам. Інший документ – “сертифікат відповідності ТЗ”, виданий згідно з порядком підтвердження конструкції ТЗ “при пропуску на митну територію України”, митниці вимагають “при митному оформленні”.

Згідно листа ДФСУ №17/99-99-24-03-01-17 від 28.12.2015р. “у митниць відсутні підстави вимагати як сертифікат відповідності стандартам, так і сертифікат відповідності, виданий згідно з порядком затвердження конструкції ТЗ”. Таким чином, митниця з 28.12.2015 року не вимагала сертифікати взагалі.

Такі дії митників деколи призводили до того, що митниці проводили митне оформлення ТЗ без сертифікатів, а потім власники ТЗ не могли їх поставити на облік. Наприклад, так було з подарованими Китаєм автомобілями “швидкої допомоги”, які не відповідали вимогам Євро 5.

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У липні 2016 року Мінекономрозвитку направило листа, після чого ДФСУ надіслало митницям листа №32082/7/99-99-18-03-01-17 від 29.09.2016 року, згідно з яким митниці знову почали вимагати надавати сертифікати відповідності при митному оформленні. Таким чином, практика вимагати сертифікати при митному оформленні, а не при пропуску на митну територію України - це діюча практика і ніяких змін з прийняттям Закону 5470-д в цьому сегменті не відбудеться.

Таким чином, наголошує Олег Назаренко, прийнятий Закон в цілому позитивний, але сенсації тут немає. Реально узаконуюється діяча практика: сертифікати вимагають не при пропуску на митну територію України, а при митному оформленні та реєстрації авто. Ввезти в країну можна навіть авто з Євро 0, а ось поставити на облік таке введене авто без техогляду на відповідність екологічним вимогам не вдасться.

Нагадаємо, що в Україні змінять закон про перебиті номери.