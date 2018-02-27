Верховна Рада України прийняла в цілому 27 лютого 2018 року законопроект № 5470, згідно якого якого митниця не буде перевіряти документи, що підтверджують відповідність автомобілів екологічному стандарту Євро-5.

Проектом закону вносяться зміни до статті 2 Закону України "Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів" (щодо вдосконалення норм Закону України).

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Зараз, згідно з вимогами діючого Закону, перевірка відповідності транспортних засобів екологічним нормам повинна здійснюватися двічі: митницями ДФС при митному оформленні і територіальними органами з надання сервісних послуг МВС при проведенні державної реєстрації.

При цьому акти європейського законодавства, до яких здійснюється адаптація законодавства України не встановлюють вимог щодо обмеження ввезення на митну територію країн-членів ЄС транспортних засобів, які не відповідають екологічним нормам.

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На території Європейського Співтовариства перевірка екологічних показників транспортних засобів здійснюється під час їх державної реєстрації та технічного огляду і за умови приведення автомобілів у відповідний технічний стан, вони допускаються до експлуатації.

Даний Закон покликаний привести українське законодавство до європейських норм. Тобто перевірка автомобілів на екологічні норми буде проводитись лише один раз – перед реєстрацією автомобіля в Сервісному центрі МВС України.